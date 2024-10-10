Клопп прокомментировал свое назначение в «Ред Булл»

Немецкий тренервысказался о своем назначении на пост руководителя по футболу в «Ред Булл».

«Стать частью такого проекта после почти 25 лет тренерской карьеры — нет ничего более волнительного. Несмотря на то, что моя роль изменилась, страсть к футболу и вовлеченным в него людям — нет.

Работая в "Ред Булл" на глобальном уровне, хочу развивать и поддерживать наших невероятных футболистов. Свою роль я вижу в том, чтобы быть ментором для тренеров и руководителей клубов системы "Ред Булл", — цитирует немца пресс-служба организации.

57-летний Клопп начнет работать с 1 января 2025 года.