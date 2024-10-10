Греция неожиданно обыграла Англию в матче Лиги наций

Завершились два матча 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В).

В одной из встреч Англия проиграла Греции со счетом 1:2.

В составе Греции дублем отметился Вангелис Павлидис, забив свои голы на 49-й и 90+4-й минутах встречи.

Единственный гол у Англии записал на свой счет Джуд Беллингем на 88-й минуте.

Лига наций. 3-й тур. Лига В. Англия — Греция 1:2 (0:0, 1:2) Голы: 0:1 — 49 Павлидис, 1:1 — 87 Беллингем, 1:2 — 90+4 ПавлидисАнглия: Пикфорд, Льюис, Колуилл, Стоунз, Александер-Арнолд, Гордон (Уоткинс, 60), Райс, Палмер, Сака (Мадуэке, 51), Беллингем, Фоден (Соланке, 72)Греция: Влаходимос, Яннулис, Кульеракис, Мавропанос, Рота, Сиопис (Зафеирис, 66), Курбелис (Манталос, 74), Бакасетас (Ваяннидис, 86), Цолис (Константелиас, 86), Масурас (Пелкас, 66), ПавлидисПредупреждения: Кульеракис (6), Сака (45), Райс (53), Курбелис (71), Павлидис (90+1), Пелкас (90+2)

После этого матча Греция занимает 1-е место в своей группе с 9-ю очками в активе. Англия — на 2-й позиции (6).

В параллельном матче Финляндия сыграла вничью с Ирландией (1:1).

У хозяев гол записал на свой счет Йоэль Похьянпало на 17-й минуте, а в составе Ирландии отличился Лиам Скэйлз на 58-й минуте.

Лига наций. 3-й тур. Лига В. Финляндия — Ирландия 1:2 (1:0, 0:2) Голы: 1:0 — 17 Похьянпало, 1:1 — 57 Скейлз, 1:2 — 88 БрэйдиФинляндия: Градецки, Гальвес, Иванов, Хосконен, Штоль, Шюллер (Антман, 65), Walta (Пукки, 78), Кескинен (Пелтола, 65), Камара, Луд, Похьянпало (Челльман, 78)Ирландия: Келлехер, Брэйди, Скейлз, Коллинз, О`Ши, Найт, Каллен, Смодич (Ида, 80), Азаз (Макгрэт, 71), Огбене (Эбоселе, 80), Фергюсон (Пэрротт, 71)

После этого матча Финляндия последнее 4-е место в группе без набранных очков, а Ирландия — на 3-й позиции (3 балла).