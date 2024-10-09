Кварацхелия: Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов со своим клубом

Полузащитникответил на вопрос о своей футбольной мечте.

«Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов со своим клубом. Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом, но поначалу это казалось невозможным. Когда я ходил на матчи сборной, то даже не думал, что однажды я тоже выйду на поле, а другие дети будут поддерживать меня с трибун.

Я понял, что в жизни возможно все, если у вас есть вера и желание сделать все, чтобы это случилось. Мечты сбываются. Хвича Кварцхелия осуществил свою мечту, стал футболистом и играет за свою страну», — цитирует Хвичусайт Альфредо Педуллы.

Календарь и таблица Серии А

Напомним, что «Наполи» сейчас является лидером турнирной таблицы Серии А.