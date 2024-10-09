Мадуэке: Палмер не чувствует давления даже в самый напряженный момент

Нападающийвысказался об игре полузащитника команды

«Коул уникальный игрок. Он не чувствует давления даже в самый напряжённый момент. Это восхищает. Палмер великий футболист, феноменальный игрок.

Лучший ли в мире? Не я должен это решать, но думаю, что в этом смысле для него нет ничего невозможного. Не уверен, что у него есть потолок. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — приводит слова Мадуэке Independent.

В нынешнем сезоне Палмер провел за «Челси» 7 матчей в рамках АПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.