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    Мадуэке: Палмер не чувствует давления даже в самый напряженный момент

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    Нападающий «Челси» Нони Мадуэке высказался об игре полузащитника команды Коула Палмера.

    Коул Палмер — полузащитник «Челси»
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    Коул Палмер — полузащитник «Челси»

    «Коул уникальный игрок. Он не чувствует давления даже в самый напряжённый момент. Это восхищает. Палмер великий футболист, феноменальный игрок.

    Лучший ли в мире? Не я должен это решать, но думаю, что в этом смысле для него нет ничего невозможного. Не уверен, что у него есть потолок. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — приводит слова Мадуэке Independent.

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    • В нынешнем сезоне Палмер провел за «Челси» 7 матчей в рамках АПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

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