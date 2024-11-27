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    «Доги» загрызут «Болонью»

    Болонья — Лилль: прогноз и ставка (коэффициент 2.88) на футбол. 27/11/2024 в 23:00

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Лилль»
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    Джонатан Дэвид
    27 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Болонья» и «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 27 Ноября 2024 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 23:00 Лилль

    Лилль

  • Лига чемпионов. Этап лиги
    •

    «Болонья»

    Турнирное положение: Итальянцы в Лиге чемпионов явно не блещут результатами. Нынче команда пребывает на 31 месте турнирной таблицы.

    При этом «Болонья» в четырех стартовых турах набрала 1 очко. Да и не забила команда еще ни разу в текущем турнире.

    Болонья — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Болонья» вчистую проиграла «Лацио» (0:3).

    При этом «Болонья» чуть ранее нанесла поражение «Роме» (3:2). Вот только поединок с «Монако» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Мишель Эбишер, Дэн Ндойе — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Болонья» достаточно крепки, однако нестабильны. При этом в кадровом плане у команды имеются некоторые пробоины.

    В 4 матчах основного раунда Лиги чемпионов «Болонья» пропустила 5 раз. Да и шансы на попадание в топ-24 пока еще не испарились.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Пора бы итальянцам открывать счет своим голам в главном клубном турнире Европы.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Доги» нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на 14 месте.

    Причем «Лилль» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 4 поединках Лиги чемпионов команда настреляла 5 мячей при 4 пропущенных.

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Доги» минимально переиграли «Ренн».

    При этом до того команда подписала мировую с «Ниццей» (2:2). А вот встреча с «Ювентусом» завершилась боевой ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Андре Гомеш, Тиагу Сантос — травмированы.

    Состояние команды: «Доги» не проигрывают уже более двух месяцев. Да и оборона команды в среднем дает осечку реже раза за матч.

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    В своем чемпионате «доги» пребывают на 4 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет 10 зачетных баллов.

    При этом «Лилль» явно способен прибавить. Да и Джонатан Дэвид отличился 7 голами в Лиге 1 и 6 — в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. «Доги» постараются воспользоваться проблемами в обороне соперника.

    Статистика для ставок

    • Французы не проигрывают уже более 2 месяцев

    • «Болонья» в 4 матчах Лиги чемпионов не забила ни разу

    • «Лилль» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: «Лилль» имеет надежные тылы, и наверняка постарается преуспеть в игре вторым номером.

    Итальянцы пока не забивали в Лиге чемпионов, так что явно пребывают не в лучшем расположении духа.

    Ставка: Победа «Лилля» за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

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    «Болонья» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 27.11.2024. Прогнозы на футбол. «Доги» загрызут «Болонью»
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