Сочи
Динамо Мх
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы бьются за прямой выход в элитный дивизион. После 20 туров они занимают 4 место в турнирной таблице первой лиги.
При этом «Сочи» в 20 поединках первенства настрелял 34 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 21 раз.
Сочи — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре южане взяли три очка. Сочинцы уверенно обыграли «Уфу» (5:2).
До того команда с минимальным счетом одолела «Тюмень». А вот поединок с «Ротором» завершился ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили всего 12 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сочинцы выиграли в двух своих последних поединках. А вот оборона команды Роберта Морено не блещет надежностью.
С махачкалинцами команде Морено придется крайне сложно. «Сочи» придется взламывать сверхнадежные тылы соперника.
Нет сомнений, что сочинцы намерены в Кубке пройти как можно дальше. Да и Павел Мелешин отлично вписался в ансамбль южан.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: Махачкалинцы пытаются сохранить прописку в РПЛ. По итогам 16 туров чемпионата команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Динамо» Махачкала крайне слабо действует в плане реализации. В 16 матчах команда настреляла лишь 9 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Махачкалинцы не дали себя обыграть «Пари НН» (0:0).
При этом до того команда нанесла поражение «Оренбургу» (2:1). А вот встреча с «Зенитом» завершилась досадным поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Динамо» Махачкала выиграло один раз. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Махачкалинцы проводят довольно приличный отрезок. Плюс пропускает команда в среднем реже гола за матч.
При этом «Динамо» Махачкала не проигрывало в двух своих последних матчах. Да и оборона команды Хасана Биджиева ошибается редко.
Махачкалинцы пока и близко не обеспечили себе спокойную жизнь в элите. Да и хватит ли команде качественных кадровых ресурсов на битву на два фронта?!
И уж точно номинальные гости намерены пройти в следующий раунд Кубка. Полпред элиты постарается сыграть на своих козырях.
Статистика для ставок
- Махачкалинцы не проигрывали в 2 своих последних матчах
- «Сочи» выиграл в 2 своих последних матчах
- «Динамо» Махачкала в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 2.97, а победа оппонента — в скромные 2.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.42 и 1.56.
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Прогноз: «Сочи» нынче на подъеме, и явно воспользуется преимуществом своего поля.
Махачкалинцы слабоваты в плане реализации, да и вряд ли будут особенно надрываться в Кубке.
Ставка: Победа «Сочи» за 2.64.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.42