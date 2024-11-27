27 ноября в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Сочи» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы бьются за прямой выход в элитный дивизион. После 20 туров они занимают 4 место в турнирной таблице первой лиги.

При этом «Сочи» в 20 поединках первенства настрелял 34 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 21 раз.

Последние матчи: в минувшем туре южане взяли три очка. Сочинцы уверенно обыграли «Уфу» (5:2).

До того команда с минимальным счетом одолела «Тюмень». А вот поединок с «Ротором» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили всего 12 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сочинцы выиграли в двух своих последних поединках. А вот оборона команды Роберта Морено не блещет надежностью.

С махачкалинцами команде Морено придется крайне сложно. «Сочи» придется взламывать сверхнадежные тылы соперника.

Нет сомнений, что сочинцы намерены в Кубке пройти как можно дальше. Да и Павел Мелешин отлично вписался в ансамбль южан.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы пытаются сохранить прописку в РПЛ. По итогам 16 туров чемпионата команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Махачкала крайне слабо действует в плане реализации. В 16 матчах команда настреляла лишь 9 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Махачкалинцы не дали себя обыграть «Пари НН» (0:0).

При этом до того команда нанесла поражение «Оренбургу» (2:1). А вот встреча с «Зенитом» завершилась досадным поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Динамо» Махачкала выиграло один раз. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Махачкалинцы проводят довольно приличный отрезок. Плюс пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Динамо» Махачкала не проигрывало в двух своих последних матчах. Да и оборона команды Хасана Биджиева ошибается редко.

Махачкалинцы пока и близко не обеспечили себе спокойную жизнь в элите. Да и хватит ли команде качественных кадровых ресурсов на битву на два фронта?!

И уж точно номинальные гости намерены пройти в следующий раунд Кубка. Полпред элиты постарается сыграть на своих козырях.

Статистика для ставок

Махачкалинцы не проигрывали в 2 своих последних матчах

«Сочи» выиграл в 2 своих последних матчах

«Динамо» Махачкала в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 2.97, а победа оппонента — в скромные 2.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.42 и 1.56.

Прогноз: «Сочи» нынче на подъеме, и явно воспользуется преимуществом своего поля.

Махачкалинцы слабоваты в плане реализации, да и вряд ли будут особенно надрываться в Кубке.

Ставка: Победа «Сочи» за 2.64.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.42