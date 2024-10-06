«Шинник» — «Енисей»: счет матча 2:0, обзор голов

Авторами забитых мячей в этой игре стали Бен Загре и Данила Сухомлинов.
Футбол. Россия. Первая лига
Шинник — Енисей 1:0
Гол: 1:0 Бен Загре (45+1') Шинник: Сергей Айдаров, Артур Черный, Павел Шакуро, Лев Скворцов, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Захар Федоров, Артем Малахов Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Ян Цесь, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Тимофей Шипунов, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Максим Савельев Предупреждения: Руслан Куль (16'), Бен Загре (39'), Максим Савельев (45'), Денис Самойлов (73')
Победа позволила «Шиннику» набрать 14 очков и подняться на 15-е место в турнирной таблице. У «Енисея» осталось 16 баллов и девятая строчка.