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    «Шинник» всухую обыграл «Енисей»

    «Шинник» — «Енисей»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 13-го тура Первой лиги «Шинник» в родных стенах переиграл «Енисей» со счетом 2:0.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Бен Загре и Данила Сухомлинов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Шинник — Енисей 1:0
    Гол: 1:0 Бен Загре (45+1') Шинник: Сергей Айдаров, Артур Черный, Павел Шакуро, Лев Скворцов, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Захар Федоров, Артем Малахов Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Ян Цесь, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Тимофей Шипунов, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Максим Савельев Предупреждения: Руслан Куль (16'), Бен Загре (39'), Максим Савельев (45'), Денис Самойлов (73')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Победа позволила «Шиннику» набрать 14 очков и подняться на 15-е место в турнирной таблице. У «Енисея» осталось 16 баллов и девятая строчка.

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