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    «Алания» разобралась с «Черноморцем»

    «Алания» — «Черноморец»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 13-го тура Первой лиги России «Алания» в родных стенах переиграла «Черноморец» со счетом 2:0.

    «Алания»
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    «Алания»

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Тарас Гаглоев и Виктор Нафиков.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Алания — Черноморец 2:0
    Голы: 1:0 Тарас Гаглоев (42'), 2:0 Виктор Нафиков (87') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Алексей Татаев, Тарас Гаглоев, Алан Хугаев, Давид Кокоев, Ибрагим Цаллагов, Toboev T. Черноморец: Даниил Фролкин, Василий Черов, Олег Красильниченко, Виталий Стежко, Иван Енин, Егор Иванов, Валерий Кичин, Илья Родионов, Даниил Гурченко, Вячеслав Кротов, Мераби Уридия Предупреждения: Алан Хугаев (6'), Руслан Фищенко (11'), Вячеслав Кротов (56'), Анри Чичинадзе (90+4')

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    «Алания» смогла набрать 14 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. У «Черноморца» осталось 20 баллов и четвертая позиция.

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