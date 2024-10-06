«Алания» — «Черноморец»: счет матча 2:0, обзор голов

Авторами забитых мячей в этой игре стали Тарас Гаглоев и Виктор Нафиков.
Футбол. Россия. Первая лига
Алания — Черноморец 2:0
Голы: 1:0 Тарас Гаглоев (42'), 2:0 Виктор Нафиков (87') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Алексей Татаев, Тарас Гаглоев, Алан Хугаев, Давид Кокоев, Ибрагим Цаллагов, Toboev T. Черноморец: Даниил Фролкин, Василий Черов, Олег Красильниченко, Виталий Стежко, Иван Енин, Егор Иванов, Валерий Кичин, Илья Родионов, Даниил Гурченко, Вячеслав Кротов, Мераби Уридия Предупреждения: Алан Хугаев (6'), Руслан Фищенко (11'), Вячеслав Кротов (56'), Анри Чичинадзе (90+4')
«Алания» смогла набрать 14 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. У «Черноморца» осталось 20 баллов и четвертая позиция.