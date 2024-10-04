Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года

Российский атакующий полузащитникпродлил контракт с

Новый контракт игрока рассчитан до июня 2029 года, сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущее соглашение 28-летнего россиянина было рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Я очень рад такому продлению контракта, — пояснил игрок в кулуарах подписания. Клуб вселяет в меня уверенность, и я буду рад продолжать отдавать все силы ради "Монако". Я убеждён, что вместе мы и дальше будем добиваться больших успехов», — сказал Головин после продления контракта.

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Головин провел за «Монако» 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.