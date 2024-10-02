Николич обратился к болельщикам ЦСКА

Наставник ЦСКАобратился к поклонникам команды. Специалист поблагодарил армейских болельщиков за поддержку в матче Кубка России с «Пари НН».

«Отдельное спасибо говорю именно нашим фанатам и поклонникам команды! Футбол с вами и без вас — две разные вещи. Люди в этом спорте очень любят полные трибуны и перед ними показывают себя совсем по-другому.

Все две с половиной тысячи фанатов ЦСКА, приехавшие сюда в рабочий день, огромные молодцы», — цитирует тренера сайт московского клуба.

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Матч между ЦСКА и «Пари НН» прошел 1 октября. Хозяева победили со счетом 2:0. У армейцев голы забили Кристиан Бистрович и Кирилл Глебов.