Биджиев: Провели два разных тайма

Главный тренер махачкалинскогоподвел итог матча против(3:3, 3:5 по пенальти) в Кубке России.

«К сожалению, мы провели два разных тайма. В первом тайме допустили очень много грубых ошибок и позволили сопернику забить три мяча, но у них были еще моменты. Второй тайм прошел совершенно по‑другому. Провели определенные замены, что‑то корректировали, игра пошла по нашему сценарию. Ребята — молодцы, что со счета 3:0 закончили 3:3, хотя могли забить и больше. За второй тайм на отблагодарить игроков, но считаю, что матч для нас не совсем удачно прошел», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают последнее 4-е место в группе с 2 очками. У «Динамо» 8 баллов и третья строчка.