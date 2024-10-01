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    Молодежная сборная России сыграет два матча с Китаем

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    Молодежная сборная России проведет два товарищеских матча против Китая, информирует пресс-служба РФС.

    Иван Шабаров (главный тренер молодежной сборной России)
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    Иван Шабаров (главный тренер молодежной сборной России)

    Встречи пройдут 11 и 14 октября на поле национальной футбольной тренировочной базы Китайской футбольной ассоциации в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.

    Команда проведет подготовку на базе в Новогорске с 5 по 9 октября, после чего отправится в Китай.

    Вратари: Богдан Москвичев («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дегтев («Сочи»).

    Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Матвей Лукин (ЦСКА Москва), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Матвей Бардачёв («Урал» Екатеринбург), Юрий Коледин («Торпедо» Москва), Михаил Рядно («Родина» Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань).

    Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол» Саратов), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Алексей Колтаков («Ростов-2» Ростов-на-Дону), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Никита Салтыков («Локомотив» Москва), Игорь Дмитриев («Крылья Советов» Самара), Руслан Барт («Сочи»), Имран Азнауров («Ростов» Ростов-на-Дону).

    Нападающие: Кирилл Никишин («Балтика» Калининград), Александр Чупаёв («Торпедо» Москва).

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