СМИ назвали бюджет «Зенита» на текущий сезон

Руководство петербургскогозапланировало на текущий сезон расходы в размере 17 миллиардов рублей, сообщает «РБК Спорт».

По данным источника, «Зенит» увеличил бюджет из-за дополнительных расходов на клуб и его инфраструктуру, в том числе из-за строительства многофункционального манежа для своей академии.

Кроме того, на бюджет «Зенита» повлияло колебание курса евро. За 2023 год, следует из отчетности клуба, его бюджет составил почти 16 миллиардов рублей.

Бюджет «Зенита» является крупнейшим по сравнению со всеми клубами РПЛ уже не первый сезон. В прошлом году ближайшим преследователем санкт-петербургского клуба по размеру бюджета был «Спартак» — более 10 миллиардов рублей.

В остальных видах спорта тоже ни у кого нет такого крупного бюджета, как у «Зенита».

Также отмечается, что 60% доходов «Зенита» составляют спонсорские, телевизионные, призовые и рекламные деньги от контрактов.

Бюджет может измениться в случае увеличения трат на инфраструктуру или трансферы. На это также могут повлиять изменения валютных курсов.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.