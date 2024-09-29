До матча
«Динамо» Махачкала
Дебютанты РПЛ занимают текущую одиннадцатую строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков в 9-ти матчах. На счету махачкалинского клуба две победы, четыре ничьи и три поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 4:7.
«Динамо» подходит к предстоящему туру с мини-серией из трех матчей без поражений в РПЛ. В двух последних встречах подопечные Хасанби Биджиева сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) и «Спартаком» (1:1), а до этого была одержана минимальная победа над «Крыльями Советов» (1:0).
В Кубке России «Динамо» уже обеспечило себе выход в плей-офф, заработав 7 очков в 4-х матчах. В крайнем туре махачкалинцы уступили московскому «Динамо» в серии пенальти после ничьи 2:2 в основное время.
«Динамо»
Московское «Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 17 очков в 9-ти матчах. Команда под руководством Марцела Лички одержала пять побед, два раза сыграла вничью и дважды уступила, забив 17 голов и пропустив 10 раз в свои ворота.
«Бело-голубые» не проигрывают на протяжении трех матчей кряду в РПЛ. При этом «Динамо» в каждой встрече пропускало не менее 2-х мячей — с «Оренбургом» (2:2), «Ахматом» (4:2) и «Спартаком» (2:2).
В Кубке России «Динамо» уже обеспечило себе выход в плей-офф, набрав 8 очков в 4-х матчах. В крайнем туре «бело-голубые» обыграли махачкалинское «Динамо» в серии пенальти.
Личные встречи
Команды дважды встречались между собой в Кубке России текущего сезона. Москвичи одержали победу в обоих матчах — 2:1 дома и 2:2 (5:3 пен.) на выезде.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Динамо» с коэффициентом 1.97.