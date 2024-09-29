Махачкалинское «Динамо» примет «Динамо» из Москвы в рамках 10-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Динамо» Махачкала

Дебютанты РПЛ занимают текущую одиннадцатую строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков в 9-ти матчах. На счету махачкалинского клуба две победы, четыре ничьи и три поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 4:7.

«Динамо» подходит к предстоящему туру с мини-серией из трех матчей без поражений в РПЛ. В двух последних встречах подопечные Хасанби Биджиева сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) и «Спартаком» (1:1), а до этого была одержана минимальная победа над «Крыльями Советов» (1:0).

В Кубке России «Динамо» уже обеспечило себе выход в плей-офф, заработав 7 очков в 4-х матчах. В крайнем туре махачкалинцы уступили московскому «Динамо» в серии пенальти после ничьи 2:2 в основное время.

«Динамо»

Московское «Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 17 очков в 9-ти матчах. Команда под руководством Марцела Лички одержала пять побед, два раза сыграла вничью и дважды уступила, забив 17 голов и пропустив 10 раз в свои ворота.

«Бело-голубые» не проигрывают на протяжении трех матчей кряду в РПЛ. При этом «Динамо» в каждой встрече пропускало не менее 2-х мячей — с «Оренбургом» (2:2), «Ахматом» (4:2) и «Спартаком» (2:2).

В Кубке России «Динамо» уже обеспечило себе выход в плей-офф, набрав 8 очков в 4-х матчах. В крайнем туре «бело-голубые» обыграли махачкалинское «Динамо» в серии пенальти.

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой в Кубке России текущего сезона. Москвичи одержали победу в обоих матчах — 2:1 дома и 2:2 (5:3 пен.) на выезде.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Динамо» с коэффициентом 1.97.