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    «Динамо» Махачкала — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва

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    Махачкалинское «Динамо» примет «Динамо» из Москвы в рамках 10-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо» Махачкала

    Дебютанты РПЛ занимают текущую одиннадцатую строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков в 9-ти матчах. На счету махачкалинского клуба две победы, четыре ничьи и три поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 4:7.

    «Динамо» подходит к предстоящему туру с мини-серией из трех матчей без поражений в РПЛ. В двух последних встречах подопечные Хасанби Биджиева сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) и «Спартаком» (1:1), а до этого была одержана минимальная победа над «Крыльями Советов» (1:0).

    В Кубке России «Динамо» уже обеспечило себе выход в плей-офф, заработав 7 очков в 4-х матчах. В крайнем туре махачкалинцы уступили московскому «Динамо» в серии пенальти после ничьи 2:2 в основное время.

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    «Динамо»

    Московское «Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 17 очков в 9-ти матчах. Команда под руководством Марцела Лички одержала пять побед, два раза сыграла вничью и дважды уступила, забив 17 голов и пропустив 10 раз в свои ворота.

    «Бело-голубые» не проигрывают на протяжении трех матчей кряду в РПЛ. При этом «Динамо» в каждой встрече пропускало не менее 2-х мячей — с «Оренбургом» (2:2), «Ахматом» (4:2) и «Спартаком» (2:2).

    В Кубке России «Динамо» уже обеспечило себе выход в плей-офф, набрав 8 очков в 4-х матчах. В крайнем туре «бело-голубые» обыграли махачкалинское «Динамо» в серии пенальти.

    Личные встречи

    Команды дважды встречались между собой в Кубке России текущего сезона. Москвичи одержали победу в обоих матчах — 2:1 дома и 2:2 (5:3 пен.) на выезде.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Динамо» с коэффициентом 1.97.

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