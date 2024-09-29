29 сентября в 10-м туре чемпионата по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Мх — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: сейчас команда Хасанби Биджиева занимает в таблице РПЛ 9-е место с 10 очками.

Последние матчи: в 9-м туре «Динамо» Махачкала сыграло вничью на выезде с «Ростовом» (0:0). Игра получилась довольно закрытой с обеих сторон и шансов поразить ворота было не так много. Скорее, махачкалинцы даже были ближе к победе, пару неплохих моментов забить имел Гамид Агаларов.

Ранее было поражение в серии пенальти в Кубке России от московского «Динамо» и ничья дома в чемпионате со «Спартаком» (1:1).

Не сыграют: травмирован только молодой Зайнивов.

Состояние команды: с каждым туром «Динамо» Мх становится все слаженнее и увереннее в матчах чемпионата России. Сыгранный состав и грамотная селекция в межсезонье позволяют команде действовать уверенно против каждого соперника, а последнее приобретение в лице Гамида Агаларова добавит и атакующей мощи.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: в настоящий момент московское «Динамо» идет на четвертом месте с 17 очками в таблице РПЛ и немного подотстало от тройки лидеров.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 9-м туре команда Марцела Лички смогла уйти от поражения в матче со «Спартаком» (2:2), забив в уже компенсированное время. На носовом платке разобрался с двумя защитниками Тюкавин и принес бело-голубым очко в дерби, которые играли в меньшинстве остаток матча.

До этого была победа по пенальти в Кубке России над «Динамо» Мх и в РПЛ над «Ахматом» (4:2).

Не сыграют: дисквалифицирован Маухуб, травмы у Чавеса и Грулева.

Состояние команды: в этом сезоне «Динамо» Москва играет очень неровно. Оно может вытянуть в свою пользу почти безнадежный матч, так и потерять очки на ровном месте, совершив глупейшие ошибки в обороне. По-прежнему защитная линия является слабейшей в игре бело-голубых.

Прогноз Дмитрия Булыкина

Известный в прошлом нападающий московского «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями от динамовского дерби в рамках 10-го тура РПЛ:

Динамовцы, что уже стало традицией, доводят игры до нервной концовки. Но, понятно, Тюкавин хорош, может стать лучшим бомбардиром чемпионата. Думаю, будет забивать в каждом матче, и потом уедет за границу. А здесь москвичи, конечно, фавориты. Но Махачкала бьется, показывает характер, поэтому легкой победы не будет. Поставлю на 1-2. Дмитрий Булыкин

Полный разбор главных матчей 10-го тура от Дмитрия Булыкина и Игоря Рабинера можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

В Кубке России в этом сезоне в Махачкале соперники сыграли вничью в основное время 2:2, а по пенальти был сильнее московский клуб

Первый матч Кубка России завершился победой москвичей на своем поле 2:1

«Динамо» Москва имеет разницу голов 17-10 после 9 матчей в РПЛ, а «Динамо» Мх — 4:7

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Мх дают 4,90, а на «Динамо» М — 1,79, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.

Прогноз: команда Марцела Лички не отличается надежностью в обороне, каждый матч у ворот Андрея Лунева соперник имеет достаточное количество моментов. На своем поле махачкалинский клуб играет гораздо агрессивнее и получит не один шанс поразить ворота москвичей. Гости при наличии в составе Тюкавина и Бителло априори закладываются минимум на один забитый мяч.

Ставка: обе забьют за 1,97.

Прогноз: также можно рискнуть и взять вариант, что хозяева не проиграют в этом матче. Шансы на это у них довольно реальные.

Ставка: победа «Динамо» Махачкала с форой 0 за 3,60.