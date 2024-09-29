ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Габулов«Я осознал, сколько интересного пропускал, будучи футболистом». Владимир Габулов — о жизни вне футбола, важности риска и лучших вратарях мира Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны» Примера. «Атлетико» встретится с «Реалом», «Осасуна» примет «Барселону», «Атлетик» — «Севилья» Макс Холлоуэй против Джастина ГейджиНокаут Холлоуэя в бою с Гейджи и еще 5 громких апсетов в истории легкого веса UFC
    Все новости спорта

    Динамовское дерби порадует зрителей

    «Динамо» Мх — «Динамо». Ставка (к. 1.97) и прогноз на чемпионат России 29 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо-Махачкала Прогнозы на Динамо Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» Мх — «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин
    29 сентября в 10-м туре чемпионата по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Мх — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Сентября 2024 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 19:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: сейчас команда Хасанби Биджиева занимает в таблице РПЛ 9-е место с 10 очками.

    Последние матчи: в 9-м туре «Динамо» Махачкала сыграло вничью на выезде с «Ростовом» (0:0). Игра получилась довольно закрытой с обеих сторон и шансов поразить ворота было не так много. Скорее, махачкалинцы даже были ближе к победе, пару неплохих моментов забить имел Гамид Агаларов.

    Динамо Мх — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в серии пенальти в Кубке России от московского «Динамо» и ничья дома в чемпионате со «Спартаком» (1:1).

  • 10-й тур РПЛ. Булыкин и Рабинер ждут много голов в дерби «Спартака» и «Локо»
  • Прогнозы экспертов на центральные матчи 10-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • Не сыграют: травмирован только молодой Зайнивов.

    Состояние команды: с каждым туром «Динамо» Мх становится все слаженнее и увереннее в матчах чемпионата России. Сыгранный состав и грамотная селекция в межсезонье позволяют команде действовать уверенно против каждого соперника, а последнее приобретение в лице Гамида Агаларова добавит и атакующей мощи.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: в настоящий момент московское «Динамо» идет на четвертом месте с 17 очками в таблице РПЛ и немного подотстало от тройки лидеров.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 9-м туре команда Марцела Лички смогла уйти от поражения в матче со «Спартаком» (2:2), забив в уже компенсированное время. На носовом платке разобрался с двумя защитниками Тюкавин и принес бело-голубым очко в дерби, которые играли в меньшинстве остаток матча.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    До этого была победа по пенальти в Кубке России над «Динамо» Мх и в РПЛ над «Ахматом» (4:2).

    Не сыграют: дисквалифицирован Маухуб, травмы у Чавеса и Грулева.

    Состояние команды: в этом сезоне «Динамо» Москва играет очень неровно. Оно может вытянуть в свою пользу почти безнадежный матч, так и потерять очки на ровном месте, совершив глупейшие ошибки в обороне. По-прежнему защитная линия является слабейшей в игре бело-голубых.

    Прогноз Дмитрия Булыкина

    Известный в прошлом нападающий московского «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от динамовского дерби в рамках 10-го тура РПЛ:

  • Динамовцы, что уже стало традицией, доводят игры до нервной концовки. Но, понятно, Тюкавин хорош, может стать лучшим бомбардиром чемпионата. Думаю, будет забивать в каждом матче, и потом уедет за границу. А здесь москвичи, конечно, фавориты. Но Махачкала бьется, показывает характер, поэтому легкой победы не будет. Поставлю на 1-2.
  • Дмитрий Булыкин

    • Полный разбор главных матчей 10-го тура от Дмитрия Булыкина и Игоря Рабинера можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • В Кубке России в этом сезоне в Махачкале соперники сыграли вничью в основное время 2:2, а по пенальти был сильнее московский клуб

    • Первый матч Кубка России завершился победой москвичей на своем поле 2:1

    • «Динамо» Москва имеет разницу голов 17-10 после 9 матчей в РПЛ, а «Динамо» Мх — 4:7

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Мх дают 4,90, а на «Динамо» М — 1,79, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.

    Прогноз: команда Марцела Лички не отличается надежностью в обороне, каждый матч у ворот Андрея Лунева соперник имеет достаточное количество моментов. На своем поле махачкалинский клуб играет гораздо агрессивнее и получит не один шанс поразить ворота москвичей. Гости при наличии в составе Тюкавина и Бителло априори закладываются минимум на один забитый мяч.

    Ставка: обе забьют за 1,97.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять вариант, что хозяева не проиграют в этом матче. Шансы на это у них довольно реальные.

    Ставка: победа «Динамо» Махачкала с форой 0 за 3,60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Нисиока — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барыс — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рахимова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маннарино — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боруссия М — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фрайбург — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Мх — «Динамо»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на футбол. Динамовское дерби порадует зрителей
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры