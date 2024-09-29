Динамо Мх
Динамо
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: сейчас команда Хасанби Биджиева занимает в таблице РПЛ 9-е место с 10 очками.
Последние матчи: в 9-м туре «Динамо» Махачкала сыграло вничью на выезде с «Ростовом» (0:0). Игра получилась довольно закрытой с обеих сторон и шансов поразить ворота было не так много. Скорее, махачкалинцы даже были ближе к победе, пару неплохих моментов забить имел Гамид Агаларов.
Динамо Мх — Динамо: коэффициенты букмекеров
Ранее было поражение в серии пенальти в Кубке России от московского «Динамо» и ничья дома в чемпионате со «Спартаком» (1:1).
Не сыграют: травмирован только молодой Зайнивов.
Состояние команды: с каждым туром «Динамо» Мх становится все слаженнее и увереннее в матчах чемпионата России. Сыгранный состав и грамотная селекция в межсезонье позволяют команде действовать уверенно против каждого соперника, а последнее приобретение в лице Гамида Агаларова добавит и атакующей мощи.
«Динамо» Москва
Турнирное положение: в настоящий момент московское «Динамо» идет на четвертом месте с 17 очками в таблице РПЛ и немного подотстало от тройки лидеров.
Последние матчи: в 9-м туре команда Марцела Лички смогла уйти от поражения в матче со «Спартаком» (2:2), забив в уже компенсированное время. На носовом платке разобрался с двумя защитниками Тюкавин и принес бело-голубым очко в дерби, которые играли в меньшинстве остаток матча.
До этого была победа по пенальти в Кубке России над «Динамо» Мх и в РПЛ над «Ахматом» (4:2).
Не сыграют: дисквалифицирован Маухуб, травмы у Чавеса и Грулева.
Состояние команды: в этом сезоне «Динамо» Москва играет очень неровно. Оно может вытянуть в свою пользу почти безнадежный матч, так и потерять очки на ровном месте, совершив глупейшие ошибки в обороне. По-прежнему защитная линия является слабейшей в игре бело-голубых.
Прогноз Дмитрия Булыкина
Известный в прошлом нападающий московского «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин, в
Полный разбор главных матчей 10-го тура от Дмитрия Булыкина и Игоря Рабинера можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- В Кубке России в этом сезоне в Махачкале соперники сыграли вничью в основное время 2:2, а по пенальти был сильнее московский клуб
- Первый матч Кубка России завершился победой москвичей на своем поле 2:1
- «Динамо» Москва имеет разницу голов 17-10 после 9 матчей в РПЛ, а «Динамо» Мх — 4:7
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Мх дают 4,90, а на «Динамо» М — 1,79, ничью букмекеры оценивают в 3,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.
- 2.12Краснодар — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.87ЦСКА — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.38Ньюкасл — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: команда Марцела Лички не отличается надежностью в обороне, каждый матч у ворот Андрея Лунева соперник имеет достаточное количество моментов. На своем поле махачкалинский клуб играет гораздо агрессивнее и получит не один шанс поразить ворота москвичей. Гости при наличии в составе Тюкавина и Бителло априори закладываются минимум на один забитый мяч.
Ставка: обе забьют за 1,97.
Прогноз: также можно рискнуть и взять вариант, что хозяева не проиграют в этом матче. Шансы на это у них довольно реальные.
Ставка: победа «Динамо» Махачкала с форой 0 за 3,60.