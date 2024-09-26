Сафонов: Уход из «Краснодара» и договор с другим клубом за спиной — это было бы предательством

Вратарь «Пари Сен-Жермен»признался, что для него было важно остаться в хороших отношениях с «Краснодаром» после переезда в Европы.

«Для меня деньги не главное. Я всегда говорю о том, что не было конфликтов с "Краснодаром", потому что желания зарабатывать на родном клубе у меня нет.

Если бы я, к примеру, перешел в другой клуб, то получил бы хороший подписной бонус и зарплату.

Но я выбрал другой путь. Мне важнее сохранить человеческие качества, чем подвести кого‑то из‑за сиюминутной выгоды.

Уход из "Краснодара" и договор с другим клубом за спиной — это было бы предательством. Я к такому не готов», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» перед началом текущего сезона. Парижский клуб заплатил за российского вратаря 20 миллионов евро.