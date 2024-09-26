Сафонов: Уход из «Краснодара» и договор с другим клубом за спиной — это было бы предательством

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
«Для меня деньги не главное. Я всегда говорю о том, что не было конфликтов с "Краснодаром", потому что желания зарабатывать на родном клубе у меня нет.
Если бы я, к примеру, перешел в другой клуб, то получил бы хороший подписной бонус и зарплату.
Но я выбрал другой путь. Мне важнее сохранить человеческие качества, чем подвести кого‑то из‑за сиюминутной выгоды.
Уход из "Краснодара" и договор с другим клубом за спиной — это было бы предательством. Я к такому не готов», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» перед началом текущего сезона. Парижский клуб заплатил за российского вратаря 20 миллионов евро.