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    Сафонов: Уход из «Краснодара» и договор с другим клубом за спиной — это было бы предательством

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    Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов признался, что для него было важно остаться в хороших отношениях с «Краснодаром» после переезда в Европы.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Для меня деньги не главное. Я всегда говорю о том, что не было конфликтов с "Краснодаром", потому что желания зарабатывать на родном клубе у меня нет.

    Если бы я, к примеру, перешел в другой клуб, то получил бы хороший подписной бонус и зарплату.

    Но я выбрал другой путь. Мне важнее сохранить человеческие качества, чем подвести кого‑то из‑за сиюминутной выгоды.

    Уход из "Краснодара" и договор с другим клубом за спиной — это было бы предательством. Я к такому не готов», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

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