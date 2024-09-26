«Динамо» К — «Лацио»: счет матча 0:3, обзор голов

Римскийодержал гостевую победу киевским(3:0) в матче 1-го тура общего этапа розыгрыша Лиги Европы 2024/25.

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте. Римляне отобрали мяч у чужой штрафной, после чего Булайе Диа по центру продвинулся к 11-метровой отметке, откуда аккуратно пробил в дальний нижний угол ворот.

На 34-й минуте Весино подобрал мяч в центре поля и пасом из глубины отрезал всю оборону «Динамо», а Фисайо Деле-Баширу ворвался в штрафную и нанёс удар под перекладину.

Минуту спустя перепас «Лацио» дошёл до правого фланга, откуда Деле-Баширу исполнил зрячую подачу к линии вратарской, а Диа без сопротивления головой направил мяч в угол ворот, оформив дубль.

На 72-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — Максим Брагару получил красную карточку за наступ на ногу Дзакканьи. Составы уравнялись на 82-й минуте — Тейянни Нослин за отмашку получил прямую красную карточку.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Динамо К — Лацио 0:3 Голы: 0:1 Булайе Диа (5'), 0:2 Fisayo Dele-Bashiru (34'), 0:3 Булайе Диа (35') Динамо К: Георгий Бущан, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак, Александр Пихаленок (Александр Андриевский, 84'), Владимир Бражко, Николай Шапаренко (Валентин Рубчинский, 64'), Андрей Ярмоленко (Максим Брагару, 64'), Владислав Ванат, Владислав Кабаев (Эдуардо Герреро, 84'), Brayan Ceballos (Kristian Bilovar, 19'), Taras Mykhavko Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини, Алессио Романьоли, Матиас Весино, Николо Ровелла, Патрисио Габбарон (Марио Хила, 57'), Адам Марушич, Булайе Диа (Валентин Кастеллано, 68'), Педро Родригес (Маттиа Цаканьи, 68'), Лум Чауна (Густав Исаксен, 57'), Fisayo Dele-Bashiru (Тейянни Нослин, 79') Предупреждения: Владислав Дубинчак (63'), Алессио Романьоли (88'), Taras Mykhavko (90 + 3') Удаления: Максим Брагару (72'), Тейянни Нослин (82')

В параллельном матче французская «Ницца» на своем поле сыграла вничью с испанским «Реал Сосьедадом» — 1:1.

Счет на 18-й минуте открыли испанцы после того, как «Ницца» потеряла мяч в середине поля. С левого полуфланга уже около чужой штрафной Браис Мендес отдал пас вправо Андеру Барренечеа, и тот пробил с семнадцати метров в правую часть створа, мяч оказался в сетке.

На 45-й минуте «Ницца» отыгралась. Пабло Росарио забросил вперёд по правому полуфлангу на Бадредина Буанани. Мяч пришёл к Айхену Муньосу, который выбил его обратно на Росарио, пробившего чётко низом в левый угол.

На 55-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Данте упал в баскской штрафной во время подачи углового, когда за футболку его потянул Хон Пачеко. Но Эванн Гессан не сумел переиграть голкипера «Сосьедада», отразившего удар.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Ницца — Реал Сосьедад 1:1 Голы: 0:1 Андер Барренечеа (18'), 1:1 Пабло Росарио (45') Ницца: Марчин Булка, Моиз Бомбито, Данте, Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Юссуф Ндайишимие, Пабло Росарио, Бадредин Буанани (Софьян Диоп, 68'), Юссуфа Мукоко (Victor Orakpo, 74'), Эванн Гессан, Tom Louchet (Тангай Н'Домбеле, 68') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос (Хави Лопес, 60'), Хон Пачеко, Альваро Одриосола (Хон Арамбуру, 60'), Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон, 79'), Пабло Марин, Мартин Субименди, Брайс Мендес (Лука Сучич, 69'), Игор Субельдия, Андер Барренечеа (Шеральдо Бекер, 60'), Jon Martin Предупреждения: Мартин Субименди (20'), Пабло Росарио (26'), Эванн Гессан (26'), Альваро Одриосола (43'), Хон Пачеко (53')

Еще в одном матче 1-го тура датский «Мидтьюлланд» дома поделил очки с немецким «Хоффенхаймом» — 1:1.

Счет на 42-й минуте открыли гости — отличился чешский полузащитник Дарио Осорио. Немцы ушли от поражения на 90й- минуте благодаря голу вышедшего на замену нападающего Макса Моэрстедта.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Мидтьюлланн — Хоффенхайм 1:1 Голы: 1:0 Дарио Осорио (42'), 1:1 Макс Мёрштедт (90') Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Дамиан Эмилиано Мартинес, Кевин Мбабу, Мадс Бек Сёренсен, Йоэль Андерссон (Victor Bak, 77'), Дарио Осорио (Valdemar Byskov, 74'), Дениль Кастильо (Pedro Bravo, 74'), Эдвард Чилуфя, Франкулину (Ян Кухта, 63'), Ousmane Diao, Aral Simsir (Кристоффер Аскильдсен, 77') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Валентен Жендрей (Павел Кадержабек, 66'), Стэнли Нсоки (Тим Дрекслер, 73'), Кевин Акпогума, Мариус Бюльтер (Макс Мёрштедт, 73'), Том Бишоф, Умут Тохумджу, Флориан Гриллич, Харис Табакович (Мергим Бериша, 61'), Адам Гложек, Якоб Бруун Ларсен (Александер Прасс, 61') Предупреждение: Дарио Осорио (22')

Во 2-м туре «Лацио» 3 октября сыграет с «Ниццей», киевское «Динамо» отправится в гости к «Хоффенхайму», «Реал Сосьедад» примет «Андерлехт», а «Мидтьюлланд» на выезде встретиться с «Маккаби Тель-Авив. С полным календарем Лиги Европы можно ознакомиться по ссылке.