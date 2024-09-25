ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Белал МухаммадТемная глава в истории UFC. Безликие чемпионы портят наследие Макгрегора и Сен-Пьера
    Все новости спорта

    Колосков: Допуск России к турнирам поддержали только пять-шесть федераций

    Футбол Сборная России Футбол России РФС УЕФА
    Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что часть стран УЕФА поддержали частичный допуск России к участию в турнирах.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Этот вопрос действительно обсуждался на ежегодном съезде. Это совещание проводится каждый год, чтобы определить пути развития европейского футбола.

    Этот вопрос не был на повестке дня, а возник сам по себе. Какого‑либо решения по вопросу не предполагалось, поскольку он не был в повестке. Многие высказались по этому поводу, пять или шесть федераций поддержали идею возвращения наших молодежных сборных.

    Кто‑то воздержался, кто‑то не стал обсуждать. В основном, все были против того, чтобы российские молодежные команды участвовали в международных соревнованиях. Это было не официальное обсуждение, оно не носило обязательного характера. Вопрос возник стихийно, в процессе обсуждения других проблем.

    Решение исполкома УЕФА по этому вопросу было положительным, когда федерация разрешила нашим юношеским командам играть. Через две недели президент УЕФА выступил с заявлением, что решение есть, а возможности для его исполнения нет.

    Вопрос стоял в отношении политики и спорта. Греки подняли вопрос в развитие этой темы.

    Я там не был, лучше поговорить с Митрофановым, который присутствовал на этом совещании. Абсолютное большинство европейских стран являются недружественными для России, об этом сказано официально. Изменить их позицию может только окончание СВО.

    По составу должны быть Александр Дюков и Максим Митрофанов. Митрофанов точно присутствовал, Дюков — не знаю.

    Идею о нашем возвращении поддержали больше половины стран‑членов УЕФА. Это фантазии. Как такового голосования не было, так как вопрос не был на повестке дня. Нас поддержали 5–6 федераций, среди которых Казахстан, Босния и Герцеговина, Сербия.

    В остальном ситуация осталась неизменной — не допускать молодежные и юношеские сборные до международных соревнований. До тех пор, пока идет СВО, никаких подобных решений приниматься не будет. Уже потом начнется конкретная проработка вопроса о нашем возвращении», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

  • Генсек РФС: УЕФА ищет техническое решение для допуска юношеских сборных России к турнирам
  • Читайте по теме

    • Напомним, в конце сентября 2023 года стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе. После этого УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами. В связи с этим решение было отменено.

    Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» начнет свой путь в Лиге Европы с победы
  • «Манчестер Юнайтед» — «Твенте». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Ярославцы проведут еще один первоклассный матч
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Канониры» деклассируют «Болтон»
  • «Арсенал» — «Болтон». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рома — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры