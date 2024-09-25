Колосков: Допуск России к турнирам поддержали только пять-шесть федераций

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)прокомментировал информацию о том, что часть стран поддержали частичный допускк участию в турнирах.

«Этот вопрос действительно обсуждался на ежегодном съезде. Это совещание проводится каждый год, чтобы определить пути развития европейского футбола.

Этот вопрос не был на повестке дня, а возник сам по себе. Какого‑либо решения по вопросу не предполагалось, поскольку он не был в повестке. Многие высказались по этому поводу, пять или шесть федераций поддержали идею возвращения наших молодежных сборных.

Кто‑то воздержался, кто‑то не стал обсуждать. В основном, все были против того, чтобы российские молодежные команды участвовали в международных соревнованиях. Это было не официальное обсуждение, оно не носило обязательного характера. Вопрос возник стихийно, в процессе обсуждения других проблем.

Решение исполкома УЕФА по этому вопросу было положительным, когда федерация разрешила нашим юношеским командам играть. Через две недели президент УЕФА выступил с заявлением, что решение есть, а возможности для его исполнения нет.

Вопрос стоял в отношении политики и спорта. Греки подняли вопрос в развитие этой темы.

Я там не был, лучше поговорить с Митрофановым, который присутствовал на этом совещании. Абсолютное большинство европейских стран являются недружественными для России, об этом сказано официально. Изменить их позицию может только окончание СВО.

По составу должны быть Александр Дюков и Максим Митрофанов. Митрофанов точно присутствовал, Дюков — не знаю.

Идею о нашем возвращении поддержали больше половины стран‑членов УЕФА. Это фантазии. Как такового голосования не было, так как вопрос не был на повестке дня. Нас поддержали 5–6 федераций, среди которых Казахстан, Босния и Герцеговина, Сербия.

В остальном ситуация осталась неизменной — не допускать молодежные и юношеские сборные до международных соревнований. До тех пор, пока идет СВО, никаких подобных решений приниматься не будет. Уже потом начнется конкретная проработка вопроса о нашем возвращении», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Напомним, в конце сентября 2023 года стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе. После этого УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами. В связи с этим решение было отменено.

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.