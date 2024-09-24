Больше половины стран УЕФА поддержали частичный допуск России к участию в турнирах

Президент Казахстанской федерации футболазаявил, что как минимум половина стран-членов УЕФА не против частичного допускак участию в международных турнирах.

«На собрании УЕФА действительно ставился вопрос о возвращении молодежных сборных России до 18 лет на международные соревнования. Я выступил со своей речью и задался вопросом: "Как мы можем объяснить детям, что они не играют?".

Мы, особенно постсоветские страны, имеем друзей в каждом государстве, у них тоже есть подрастающее поколение. Как мы объясним этим детям, что они не могут быть вместе и не могут вместе играть друг против друга?

Надо в нынешнем поколении закладывать не зло, а добро! Поэтому сегодня в адрес юниорских сборных мы должны не только говорить, но и действовать. В целом вот так могу описать свое выступление перед другими членами УЕФА.

Что касается главы УАФ Андрея Шевченко, то он выступал в другой группе, не слышал его выступления. Нас разделили по рабочим группам. Но скажу так — были страны, которые поддержали возвращение молодежных сборных России к соревнованиям.

Были разные мнения, но даже президент Федерации футбола Норвегии Лисе Клавенесс поддержала эту идею! Эта женщина до этого не раз выступала и была настроена против.

Но даже она в последней своей речи поменяла мнение и задалась вопросом: "А при чем тут дети? Разве они виноваты в этом?" Поэтому видел позитивные вещи со стороны УЕФА в отношении вопроса о детских командах.

После моего выступления были позитивные заявления других стран, которые за идею возвращения российских молодежных команд.

По моим ощущениям, больше половины стран-членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодежь выступали!

На этом собрании мы обсуждали вопрос только касаемо российских юношей — вопрос о возвращении взрослых и главной сборной России на совещании УЕФА не обсуждался. Была рабочая группа из России, мы общались с генеральным секретарем РФС Митрофановым — российская сторона в общих чертах видит тоже исключительно положительное. Но, как бывает, и ложкой дегтя можно испортить бочку меда.

В целом, динамика положительная. Мы все люди и понимаем, что в отношении детского спорта риторику надо менять. Почему мы просто должны? Есть естественный путь, а мы должны развивать детей и молодежный спорт. А в сознании молодежи должно быть только одно — мир, солидарность и единство!», — приводит слова Барменкулова Sport24.

Напомним, в конце сентября 2023 года стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе. После этого УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами. В связи с этим решение было отменено.

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.