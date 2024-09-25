«АЗ» обыграл «Эльфсборг», а «Буде-Глимт» — «Бенфику» в Лиге Европы

Рубен Ван Боммель Фото: globallookpress.com
Голландский «АЗ Алкмар» победил на своем поле шведский «Эльфсборг» — 3:2.
У победителей дублем отметился Рубен Ван Боммель и еще один мяч на счету Троя Парротта.
У гостей забивали Тимоти Оума и Симон Хедлунд.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
АЗ Алкмар — Эльфсборг 3:2
Голы: 0:1 Timothy Ouma (23'), 1:1 Рубен ван Боммел (44'), 2:1 Рубен ван Боммел (50'), 2:2 Симон Хедлунд (53'), 3:2 Трой Пэрротт (пенальти) (74') АЗ Алкмар: Ром-Джейден Овусу-Одуро, Сеия Маикума, Ваутер Гус, Алешандре Пенетра, Давид Мёллер Вольфе, Пер Копмейнерс (Кристиян Белич, 84'), Йорди Класи, Свен Мейнанс (Зико Бюрместер, 84'), Рубен ван Боммел (Свен Мейнанс, 90'), Ибрахим Садик (Джейден Аддай, 57'), Трой Пэрротт Эльфсборг: Никлас Хульт (Рами Каиб, 88'), Себастьян Хольмен, Арбер Зенели (Jalal Abdullai, 55'), Симон Хедлунд, Ahmed Qasem, Michael Baidoo (Per Frick, 78'), Timothy Ouma (Андри-Фаннар Бальдюрссон, 78'), Besfort Zeneli, Terry Yegbe, Ibrahim Buhari (Эмиль Хольтен, 88'), Isak Pettersson Предупреждения: Timothy Ouma (59'), Свен Мейнанс (80'), Jalal Abdullai (83'), Кристиян Белич (90 + 3') Удаление: Себастьян Хольмен (86')
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В параллельной игре норвежский «Буде-Глимт» неожиданно переиграл португальскую «Бенфику» со счетом 3:2.
Два мяча в составе хозяев на счету Пьера Хауге, также забил Каспер Хог.
За «Бенфику» забивали Саму Омородион и Денис Гюль.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Будё-Глимт — Порту 3:2
Голы: 0:1 Саму Омородион (8'), 1:1 Kasper Hogh (15'), 2:1 Йенс Хёуге (40'), 3:1 Йенс Хёуге (62'), 3:2 Deniz Gul (90') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Ульрик Салтнес (August Mikkelsen, 90'), Исак Дюбвик Мяяття, Хокон Эвьен (Сондре Фет, 83'), Йенс Хёуге (Рунар Эспейор, 90'), Villads Nielsen, Odin Luras Bjortuft, Kasper Hogh (Филип Синкернагель, 79') Порту: Диогу Кошта, Франсишку Моура (Андре Франку, 80'), Жозе Педро, Неуэн Перес, Иван Хайме (Deniz Gul, 69'), Стефен Эустакиу (Вендерсон Галено, 60'), Марко Груич (Rodrigo Mora, 69'), Жоау Мариу, Саму Омородион, Гонсалу Боржеш (Пепе, 60'), Николас Гонсалес Предупреждения: Жозе Педро (29'), Исак Дюбвик Мяяття (45 + 3'), Исак Дюбвик Мяяття (51'), Николас Гонсалес (72'), Патрик Берг (82')