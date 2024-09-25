«АЗ» обыграл «Эльфсборг», а «Буде-Глимт» — «Бенфику» в Лиге Европы

Завершились два матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Голландский «АЗ Алкмар» победил на своем поле шведский «Эльфсборг» — 3:2.

У победителей дублем отметился Рубен Ван Боммель и еще один мяч на счету Троя Парротта.

У гостей забивали Тимоти Оума и Симон Хедлунд.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги АЗ Алкмар — Эльфсборг 3:2 Голы: 0:1 Timothy Ouma (23'), 1:1 Рубен ван Боммел (44'), 2:1 Рубен ван Боммел (50'), 2:2 Симон Хедлунд (53'), 3:2 Трой Пэрротт (пенальти) (74') АЗ Алкмар: Ром-Джейден Овусу-Одуро, Сеия Маикума, Ваутер Гус, Алешандре Пенетра, Давид Мёллер Вольфе, Пер Копмейнерс (Кристиян Белич, 84'), Йорди Класи, Свен Мейнанс (Зико Бюрместер, 84'), Рубен ван Боммел (Свен Мейнанс, 90'), Ибрахим Садик (Джейден Аддай, 57'), Трой Пэрротт Эльфсборг: Никлас Хульт (Рами Каиб, 88'), Себастьян Хольмен, Арбер Зенели (Jalal Abdullai, 55'), Симон Хедлунд, Ahmed Qasem, Michael Baidoo (Per Frick, 78'), Timothy Ouma (Андри-Фаннар Бальдюрссон, 78'), Besfort Zeneli, Terry Yegbe, Ibrahim Buhari (Эмиль Хольтен, 88'), Isak Pettersson Предупреждения: Timothy Ouma (59'), Свен Мейнанс (80'), Jalal Abdullai (83'), Кристиян Белич (90 + 3') Удаление: Себастьян Хольмен (86')

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В параллельной игре норвежский «Буде-Глимт» неожиданно переиграл португальскую «Бенфику» со счетом 3:2.

Два мяча в составе хозяев на счету Пьера Хауге, также забил Каспер Хог.

За «Бенфику» забивали Саму Омородион и Денис Гюль.