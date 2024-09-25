Аршавин назвал главного претендента на золото в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита»отметил, что считает сине-бело-голубых главным претендентом на победу в чемпионате России-2024/25.

«Не знаю, как будет, но пока все равно, безусловно, "Зенит" — главный претендент на чемпионство. Кто основные конкуренты? Команды со второго по шестое место: "Краснодар", "Локомотив", "Динамо", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА. Все они будут претендовать на чемпионство.

Сейчас очень большая разница между первыми и последними шестью командами в таблице. Лидеры будут редко терять очки в матчах с аутсайдерами», — приводит Sport24 слова Аршавина.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 23 очка в таблице РПЛ после девяти туров. Питерский клуб выигрывал чемпионат России в шести предыдущих сезонах.