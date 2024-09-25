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    Аршавин назвал главного претендента на золото в РПЛ

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    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что считает сине-бело-голубых главным претендентом на победу в чемпионате России-2024/25.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Не знаю, как будет, но пока все равно, безусловно, "Зенит" — главный претендент на чемпионство. Кто основные конкуренты? Команды со второго по шестое место: "Краснодар", "Локомотив", "Динамо", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА. Все они будут претендовать на чемпионство.

    Сейчас очень большая разница между первыми и последними шестью командами в таблице. Лидеры будут редко терять очки в матчах с аутсайдерами», — приводит Sport24 слова Аршавина.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» набрал 23 очка в таблице РПЛ после девяти туров. Питерский клуб выигрывал чемпионат России в шести предыдущих сезонах.

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