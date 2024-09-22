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    Сперцян: Настрой на «Акрон» был, как на «Зенит»

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    Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что его команда серьезно отнеслась к противостоянию с «Акроном» (5:2) в 9-м туре РПЛ.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Думаю, что победили за счет характера. Самое главное, что не было недонастроя, который мог бы быть в таком матче. Сегодня мы готовились к игре и настраивались на нее, как на "Зенит", "Динамо" или "Ростов", это и сыграло решающую роль.

    После того как повели 2:0, мы дали сопернику много создать у своих ворот, было немного тревожно, хорошо, что забили третий и довели дело до победы. Такие победы придают уверенности. Это очень важные очки, мы продолжаем идти вперед, — сказал Сперцян "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    После этой победы "Краснодар" остался на втором месте в таблице РПЛ с 21 очком. Лидером продолжает идти "Зенит", у которого на два очка больше.

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