«Интер» и «Милан» сыграют между собой в 5-м туре чемпионата Италии. Следить за ходом миланского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Интер»

Действующий чемпион Италии занимает промежуточное шестое место в турнирной таблице. На счету «Интера» 8 очков в 4-х матчах — 2 победы и 2 ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 9:3.

Два последних матчах с участием «Интера» завершились вничью. Сначала подопечные Симоне Индзаги не смогли обыграть в гостях «Монцу» (1:1) в Серии А, а спустя четыре дня разошлись миром с «Манчестер Сити» (0:0) в выездной встрече 1-го тура Лиги Чемпионов.

«Милан»

«Милан» находится на 10-м месте в турнирной таблице Серии А, записав на свой счет 5 очков в 4-х матчах. «Красно-черные» одержали одну победу, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Разница забитых и пропущенных голов составила 9:6.

«Россонери» также играли в Лиге Чемпионов на этой неделе, но не смогли набрать очков, проиграв дома «Ливерпулю» в первом туре (1:3). До этого в чемпионате «Милан» разгромил на своем поле «Венецию» (4:0), забив все голы еще в первом тайме.

Личные встречи

Оба матча прошлого сезона Серии А остались за «Интером» — 5:1 дома и 2:1 в гостях. Всего в 10-ти последних встречах на счету «нерадзурри» 7 побед, «Милан» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Милан» с коэффициентом 2.14.