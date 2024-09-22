22 сентября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» пройдет матч дерби, в котором «Интер» сыграет против «Милана» в пятом туре Серии А. Начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: В прошлом сезоне этот миланский клуб выиграл чемпионский титул, опередив ближайшего преследователя аж на 19 очков.

В новом же розыгрыше Серии А «Интер» набрал в четырех встречах восемь баллов и пока идет третьим в таблице. У него два выигрыша и две ничьи, разница мячей составляет 9:3.

Последние матчи: В преддверии данного поединка «нерадзурри» на старте нового розыгрыша Лиги чемпионов смогли привести очко из Англии, расписав мировую 0:0 с «Ман Сити».

А в последней игре чемпионата они на выезде сыграли вничью с «Монцей» 1:1, а до этого на своем поле поочередно одолели 4:0 «Аталанту» и 2:0 «Лечче».

Не сыграют: Канадский нападающий Тайон Бьюкенен из-за травмы пропустит этот поединок.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезона у «Интера» сейчас 8-матчевая беспроигрышная серия. Однако в этот период «змеи» отпраздновали только три виктории и аж пять раз играли вничью. А проиграли же они всего лишь один раз за 15 предыдущих поединков с учетом всех турниров.

Отметим, что в этом сезоне «Интер» в трех из пяти проведенных встреч смог сохранить свои ворота на замке.

«Милан»

Турнирное положение: Минувший розыгрыш Серии А эта команда завершила на второй позиции, много проиграв победителю.

В текущем же розыгрыше Серии А «Милан» в четырех турах набрал пять пунктов и идет в середине таблицы. У него одна виктория, две ничьи и одно фиаско, разница мячей — 9:6.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В середине недели «россонери» потерпели домашнее фиаско от «Ливерпуля» со счетом 1:3 на старте Лиги чемпионов, забив при этом первыми уже на третьей минуте матча.

В последней же игре чемпионата они на своем поле разгромили «Венецию» со счетом 4:0. И эта виктория стала для них первой в сезоне.

Не сыграют: Малик Тиау, Марко Спортьелло, Алессандро Флоренци и Исмаэль Беннасер — травмированы.

Состояние команды: «Милан» в новом сезоне смог добыть пока только одну викторию, да и ту дома над весьма скромным соперником. В остальных же четырех поединках расписал две мировые и дважды проиграл.

Причем в каждом из этих матчей «дьяволы» неизменно пропускали по два и более голов, но и, правда, забивали также в каждой игре. И если в этом поединке «Милан» проиграет, то руководство намерено уволить Паулу Фонсеку, который только недавно пришел в клуб.

Статистика для ставок

«Интер» обыграл «Милан» в шести предыдущих очных противостояниях

В прошлом сезоне «змеи» победили 5:1 и 2:1

Последний раз «Милан» побеждал «Интер» в сентябре 2022 года

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.71, победа «Милана» — 5.10, ничья — 4.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.24 соответственно.

Прогноз: «Интер» в данный момент смотрится намного сильнее своего оппонента и наверняка продлит победную серию, отправив таким образом Паулу Фонсеку в отставку.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 2.14.

Прогноз: И также здесь поставим еще на то, что матч будет результативным и забивать будут обе стороны, ведь зачастую между собой так эти команды и играют.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.05.