19:00Рубин — ЦСКАОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Дивеев«Рубин» — ЦСКА. Онлайн Александр Соболев — нападающий «Зенита»РПЛ. «Спартак» примет «Динамо», «Краснодар» разгромил «Акрон», «Зенит» переиграл «Факел» Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед» АПЛ. «Ман Сити» примет «Арсенал», «Челси» обыграл «Вест Хэм», «Ливерпуль» — «Борнмут»
  • 18:54
    • «Ливерпуль» разгромил «Борнмут»
  • 18:33
    • «Зенит» в волевом стиле переиграл «Факел» и вернул себе лидерство
  • 18:24
    • «Бавария» разгромила «Вердер» в гостях
  • 16:29
    • «Челси» всухую обыграл «Вест Хэм», у Джексона — дубль и ассист
  • 16:28
    • ЦСКА переиграл УНИКС в матче открытия сезона Единой лиги ВТБ
  • 16:18
    • Медведев проигал Тиафо в матче Кубка Лэйвера
    Все новости спорта

    «Интер» отправит Паулу Фонсеку в отставку?

    «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки (к. 2.14) на футбол, чемпионат Италии, 22 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Паулу Фонсека
    22 сентября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» пройдет матч дерби, в котором «Интер» сыграет против «Милана» в пятом туре Серии А. Начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 22 Сентября 2024 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 21:45 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне этот миланский клуб выиграл чемпионский титул, опередив ближайшего преследователя аж на 19 очков.

    В новом же розыгрыше Серии А «Интер» набрал в четырех встречах восемь баллов и пока идет третьим в таблице. У него два выигрыша и две ничьи, разница мячей составляет 9:3.

    Интер — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В преддверии данного поединка «нерадзурри» на старте нового розыгрыша Лиги чемпионов смогли привести очко из Англии, расписав мировую 0:0 с «Ман Сити».

    А в последней игре чемпионата они на выезде сыграли вничью с «Монцей» 1:1, а до этого на своем поле поочередно одолели 4:0 «Аталанту» и 2:0 «Лечче».

    Не сыграют: Канадский нападающий Тайон Бьюкенен из-за травмы пропустит этот поединок.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезона у «Интера» сейчас 8-матчевая беспроигрышная серия. Однако в этот период «змеи» отпраздновали только три виктории и аж пять раз играли вничью. А проиграли же они всего лишь один раз за 15 предыдущих поединков с учетом всех турниров.

    Отметим, что в этом сезоне «Интер» в трех из пяти проведенных встреч смог сохранить свои ворота на замке.

    «Милан»

    Турнирное положение: Минувший розыгрыш Серии А эта команда завершила на второй позиции, много проиграв победителю.

    В текущем же розыгрыше Серии А «Милан» в четырех турах набрал пять пунктов и идет в середине таблицы. У него одна виктория, две ничьи и одно фиаско, разница мячей — 9:6.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В середине недели «россонери» потерпели домашнее фиаско от «Ливерпуля» со счетом 1:3 на старте Лиги чемпионов, забив при этом первыми уже на третьей минуте матча.

    В последней же игре чемпионата они на своем поле разгромили «Венецию» со счетом 4:0. И эта виктория стала для них первой в сезоне.

    Не сыграют: Малик Тиау, Марко Спортьелло, Алессандро Флоренци и Исмаэль Беннасер — травмированы.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: «Милан» в новом сезоне смог добыть пока только одну викторию, да и ту дома над весьма скромным соперником. В остальных же четырех поединках расписал две мировые и дважды проиграл.

    Причем в каждом из этих матчей «дьяволы» неизменно пропускали по два и более голов, но и, правда, забивали также в каждой игре. И если в этом поединке «Милан» проиграет, то руководство намерено уволить Паулу Фонсеку, который только недавно пришел в клуб.

    Статистика для ставок

    • «Интер» обыграл «Милан» в шести предыдущих очных противостояниях

    • В прошлом сезоне «змеи» победили 5:1 и 2:1

    • Последний раз «Милан» побеждал «Интер» в сентябре 2022 года

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.71, победа «Милана» — 5.10, ничья — 4.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.24 соответственно.

    Прогноз: «Интер» в данный момент смотрится намного сильнее своего оппонента и наверняка продлит победную серию, отправив таким образом Паулу Фонсеку в отставку.

    Рекомендуемая ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 2.14.

    Прогноз: И также здесь поставим еще на то, что матч будет результативным и забивать будут обе стороны, ведь зачастую между собой так эти команды и играют.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Лилль — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Валенсия — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зверев — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ренн — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Буатси — Хатчинсон
  • Бои
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Балтика — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  3.75
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Какаче — Уоррингтон
  • Бои
  • Сегодня в 22:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Джошуа — Дюбуа
  • Бои
  • Завтра в 01:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» отправит Паулу Фонсеку в отставку?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры