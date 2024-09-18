«Рома» отправила в отставку Де Росси

Даниэле де Росси Фото: globallookpress.com
«Рома» сообщает, что освободила Даниэле Де Росси от должности главного тренера первой команды.
Решение клуба принято в интересах команды, чтобы иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь в то время, когда сезон всё ещё находится в самом начале.
Большое спасибо Даниэле за работу, проделанную в эти месяцы со страстью и преданностью«, — говорится в заявлении клуба.
"Рома" идет на 16-й строчке в таблице Серии А. Клуб набрал три очка в четырех встречах.