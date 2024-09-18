«Рома» отправила в отставку Де Росси

ушел с поста наставника «Ромы». Об этом информирует сайт клуба.

«Рома» сообщает, что освободила Даниэле Де Росси от должности главного тренера первой команды.

Решение клуба принято в интересах команды, чтобы иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь в то время, когда сезон всё ещё находится в самом начале.

Большое спасибо Даниэле за работу, проделанную в эти месяцы со страстью и преданностью«, — говорится в заявлении клуба.

Календарь и таблица Серии А

"Рома" идет на 16-й строчке в таблице Серии А. Клуб набрал три очка в четырех встречах.