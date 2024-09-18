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    «Рома» отправила в отставку Де Росси

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома
    Даниэле де Росси ушел с поста наставника «Ромы». Об этом информирует сайт клуба.

    Даниэле де Росси
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    Даниэле де Росси

    «Рома» сообщает, что освободила Даниэле Де Росси от должности главного тренера первой команды.

    Решение клуба принято в интересах команды, чтобы иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь в то время, когда сезон всё ещё находится в самом начале.

    Большое спасибо Даниэле за работу, проделанную в эти месяцы со страстью и преданностью«, — говорится в заявлении клуба.

    Календарь и таблица Серии А

    "Рома" идет на 16-й строчке в таблице Серии А. Клуб набрал три очка в четырех встречах.

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