«Ювентус» — ПСВ: счет матча 3:1, обзор голов

обыграл(3:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в этом матче забил полузащитник Кенан Йылдыз на 21-й минуте. Футболист попал точно в правый верхний угол ворот. Спустя всего 6 минут «Ювентус» удвоил свое преимущество благодаря голу Уэстона Маккенни.

Уже на 52-й минуте полузащитник «старой синьоры» Николас Гонсалес сделал счет разгромным — 3:0.

На 90+3-й минуте игрок ПСВ Исмаэль Сайбари забил единственный гол своей команды.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Ювентус — ПСВ 3:1 Голы: 1:0 Кенан Йылдыз (21'), 2:0 Уэстон Маккенни (27'), 3:0 Николас Гонсалес (52'), 3:1 Исмаэль Сайбари (90 + 3') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Федерико Гатти (Данило, 57'), Бремер, Андреа Камбьязо, Мануэль Локателли (Khephren Thuram, 57'), Уэстон Маккенни (Дуглас Луис, 75'), Теун Коопмейнерс, Николас Гонсалес (Тимоти Уэа, 69'), Кенан Йылдыз (Николо Фаджоли, 69'), Душан Влахович ПСВ: Йоэль Дроммель, Оливье Боскальи, Джой Веерман (Исмаэль Сайбари, 62'), Йерди Схаутен, Гус Тиль (Ноа Ланг, 62'), Райан Фламинго, Ричард Ледесма (Адамо Нагало, 86'), Малик Тилльман, Люк де Йонг (Рикардо Пепи, 77'), Жоан Бакайоко, Matteo Dams (Мауро Жуниор, 77')

В следующем матче Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет против «Лейпцига» 2-го октября, а ПСВ встретится со «Спортингом» 1-го числа.