Гаранин: Не стыжусь своей работы

Бывший главный тренер новороссийского «Черноморца»считает, что он неплохо справлялся с работой в своем бывшем клубе.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Вадим Гаранин Фото: novorab.ru

«Руководство приняло такое решение, не смогли набрать достаточно количество очков на старте сезона в первой лиге. У нас собрался очень серьезный состав, который может решать серьезные задачи.

Как вы оцените свою работу в "Черноморце"? Мне за нее не стыдно. Не получилось за короткий период встроиться под общий знаменатель новых футболистов. Мне казалось, что это произойдет быстрее», — сказал Гаранин «СЭ».

Календарь и таблица ФНЛ

25 августа стало известно об уходе Гаранина из «Черноморца». С командой он работал с ноября 2023 по август 2024 года.