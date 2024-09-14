Виктор Са: Всегда рад своему участию в забитых мячах. Самое важное — помочь команде

Форвардподвел итог матча против(2:0).

«Сегодняшняя игра выдалась тяжелой. "Ростов" прессинговал с большими усилиями, в некоторых моментах нам приходилось играть от обороны. Мы старались находить свои шансы. У нас получилось воспользоваться своими моментами. Если говорить о голевых моментах, у нас их было гораздо больше, чем у соперника. Мы могли забить больше мячей в этой интенсивной игре, которую навязывал "Ростов".

Всегда рад своему участию в забитых мячах. Самое важное — помочь команде. Спасибо болельщикам за поддержку», — цитирует Са «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Ростов» — на 7-й позиции (11 баллов).