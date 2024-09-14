«Астон Вилла» — «Эвертон»: счет матча 3:2, обзор голов

обыграла(3:2) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «ирисок» голы забили Дуайт Макнил на 16-й минуте и Доминик Калверт-Льюин на 27-й минуте.

У «Астон Виллы» дублем отметился Олли Уоткинс, который забил свои голы на 36-й и 58-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Джон Дуран на 76-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Эвертон 3:2 Голы: 0:1 Дуайт Макнил (16'), 0:2 Доминик Калверт-Льюин (27'), 1:2 Олли Уоткинс (36'), 2:2 Олли Уоткинс (58'), 3:2 Джон Дуран (76') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Ламаре Богард, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь (Ян Матсен, 69'), Амаду Онана (Росс Баркли, 46'), Юри Тилеманс, Джон МакГинн (Jaden Philogene, 90'), Джейкоб Рэмси (Джон Дуран, 69'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс (Эмилиано Буэндия, 84') Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко (Джеймс Гарнер, 26'), Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Эшли Янг, Джек Харрисон (Jake O'Brien, 64'), Тим Айрогбунам (Бету, 81'), Идрисса Гана Гейе (Орел Мангала, 64'), Доминик Калверт-Льюин, Илиман Ндиайе (Йеспер Линдстрём, 81'), Дуайт Макнил Предупреждения: Илиман Ндиайе (15'), Тим Айрогбунам (19'), Дамиан Эмилиано Мартинес (47'), Эшли Янг (80'), Unai Emery (85'), Jake O'Brien (88')

После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. «Эвертон» — на последней 20-й строчке без набранных баллов.