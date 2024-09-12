Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» все еще находится в переходной фазе

Главный тренеррассказал о текущем положении дел в команде.

«На меня это не влияет. Я знаю, в процессе чего мы находимся, что нам нужно делать и куда мы идём. Мы всё ещё находится в переходной фазе, нам необходимо интегрировать много молодых футболистов. Ещё предстоит справиться с травмами и возвращением игроков в команду.

Но никто не собирается придумывать оправдания, мы должны побеждать в каждой игре. Это знаю я, это знает команда. Мы будем сосредоточены на каждом матче», — приводит слова тен Хага BBC.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» идет лишь пятнадцатым в турнирной таблице чемпионата Англии.