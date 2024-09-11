ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Черышев«Здорово, что Миранчук и Уткин решили выйти из зоны комфорта». Дмитрий Черышев — о новичках сборной России и сенсациях в Лиге наций
  • 23:51
    • Дубль Кейна помог Англии переиграть Финляндию в Лиге наций
  • 23:40
    • Нидерланды сыграли вничью с Германией в матче Лиги наций
  • 20:29
    • «Динамо» без шансов уступило «Ладе»
  • 19:15
    • Официально: Мангаш — игрок «Спартака»
    Все новости спорта

    Орещук: Соболев слабее Дзюбы во всем

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Агент Роман Орещук отметил, что форвард «Зенита» Александр Соболев во всем уступает экс-футболисту сине-бело-голубых Артему Дзюбе.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    30 августа Соболев стал игроком «Зенита». Что касается Дзюбы, то нападающий пока не нашел новый клуб.

    «Соболев может стать новым Дзюбой? Зря вы их сравнили. Точно так же можно пытаться равнять меня и Златана Ибрагимовича. Соболев слабее во всём в разы: и ментально, и технически, и тактически, и с точки зрения исполнительского мастерства. Но это моё мнение, не знаю, чем руководствовались в "Зените".

    Раз Сергей Семак взял Соболева, значит, понимает, как его использовать. Все вопросы к петербуржцам. На мой взгляд, Кассьерра тоже сильнее россиянина», — приводит слова Орещука RT.

    Ранее Соболев дебютировал за «Зенит» в товарищеской встрече с «Кайратом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На домашней площадке «Авангард» снова сыграет результативно?
  • «Авангард» — «Амур». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Романцев и Станкович подпишут мировую!
  • «Спартак» Романцева — «Спартак» Станковича. Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
  • Минское «Динамо» плодотворно съездит в Подольск?
  • «Витязь» — «Динамо» Мн. Прогноз и ставки
  • 2.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 03:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Спартак Романцева — Спартак Станковича
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Мн
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:35
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо М
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Форталеза
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры