Орещук: Соболев слабее Дзюбы во всем

Агентотметил, что форвард «Зенита»во всем уступает экс-футболисту сине-бело-голубых

30 августа Соболев стал игроком «Зенита». Что касается Дзюбы, то нападающий пока не нашел новый клуб.

«Соболев может стать новым Дзюбой? Зря вы их сравнили. Точно так же можно пытаться равнять меня и Златана Ибрагимовича. Соболев слабее во всём в разы: и ментально, и технически, и тактически, и с точки зрения исполнительского мастерства. Но это моё мнение, не знаю, чем руководствовались в "Зените".

Раз Сергей Семак взял Соболева, значит, понимает, как его использовать. Все вопросы к петербуржцам. На мой взгляд, Кассьерра тоже сильнее россиянина», — приводит слова Орещука RT.

Ранее Соболев дебютировал за «Зенит» в товарищеской встрече с «Кайратом».