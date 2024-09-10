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    Дубль Кейна помог Англии переиграть Финляндию в Лиге наций

    Англия — Финляндия: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче второго тура Лиги В Лиги наций сборная Англии обыграла Финляндию со счетом 2:0.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Забитыми мячами отметился Гарри Кейн, на счету которого дубль.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B2
    Англия — Финляндия 2:0
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (57'), 2:0 Гарри Кейн (76') Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса (Леви Колвилл, 61'), Джон Стоунс (Марк Гехи, 80'), Рико Льюис, Трент Александер-Арнольд, Деклан Райс, Букайо Сака (Чуквунонсо Мадуэке, 66'), Джек Грилиш, Анхель Гомес, Энтони Гордон (Эберечи Эзе, 66'), Гарри Кейн (Джаррод Боуэн, 80') Финляндия: Лукаш Градецки, Матти Пельтола, Йере Уронен (Ильмари Нисканен, 46'), Роберт Иванов, Артту Хосконен, Расмус Шуллер (Leo Walta, 84'), Фредрик Йенсен (Робин Лод, 62'), Глен Камара, Теэму Пукки (Беньямин Кялльман, 46'), Топи Кескинен (Оливер Антман, 74'), Adam Stahl Предупреждение: Расмус Шуллер (66')

    Календарь и таблица Лиги наций

    В параллельной игре этой группы сборная Греции на выезде переиграла команду Ирландии со счетом 2:0.

    Авторами забитых мячей стали Фотис Иоаннидис и Христос Цолис.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B2
    Ирландия — Греция 0:2
    Голы: 0:1 Фотис Иоаннидис (50'), 0:2 Христос Дзолис (87') Ирландия: Кивин Келлехер, Эндрю Омобамиделе (Мэтт Доэрти, 75'), Нэйтан Коллинз, Роберт Брэйди, Чидози Огбене (Каллум Робинсон, 85'), Джейсон Моламби (Эван Фергюсон, 63'), Алан Браун, Джейсон Найт (Кейси Макатир, 75'), Самуэл Смодикс (Адам Айда, 85'), Dara O'Shea, Will Smallbone Греция: Одиссеас Влаходимос, Константинос Цимикас, Константинос Мавропанос, Лазарос Рота, Анастасиос Хадзийованнис (Христос Зафейрис, 69'), Андреас Бухалакис (Димитриос Пелькас, 68'), Манолис Сиопис (Андреас Нтои, 89'), Константинос Кульеракис, Фотис Иоаннидис (Вангелис Павлидис, 88'), Христос Дзолис (Георгиос Ваяннидис, 88'), Анастасиос Бакасетас Предупреждения: Эндрю Омобамиделе (31'), Константинос Цимикас (58'), Христос Дзолис (63'), Джейсон Найт (70'), Манолис Сиопис (74')

    У Греции и Англии теперь стало по шесть очков и они возглавляют турнирную таблицу группы 2. У Ирландии и Финляндии нет зачетных баллов.

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