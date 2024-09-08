Нагельсман об игре Павловича: Он провел отличный матч, сразу же стал доминировать

Главный тренер сборнойподелился мнением об игре, который дебютировал за национальную команду в матче Лиги наций против(5:0).

«Павло провел отличный матч, сразу же стал доминировать. Он воплощает в себе очень, очень многое из того, что я хочу видеть на позиции шестерки.

К тому же, он классный парень, с чувством юмора и жаждой побед. Это мне очень нравится», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport.

Напомним, что Павлович в матче против Венгрии отметился голом на 77-й минуте. В следующем поединке Германия сыграет против Нидерландов 10-го сентября в рамках Лиги наций.