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    Нагельсман об игре Павловича: Он провел отличный матч, сразу же стал доминировать

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился мнением об игре Александра Павловича, который дебютировал за национальную команду в матче Лиги наций против Венгрии (5:0).

    Юлиан Нагельсман — главный тренер сборной Германии
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    Юлиан Нагельсман — главный тренер сборной Германии

    «Павло провел отличный матч, сразу же стал доминировать. Он воплощает в себе очень, очень многое из того, что я хочу видеть на позиции шестерки.

    К тому же, он классный парень, с чувством юмора и жаждой побед. Это мне очень нравится», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport.

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    • Напомним, что Павлович в матче против Венгрии отметился голом на 77-й минуте. В следующем поединке Германия сыграет против Нидерландов 10-го сентября в рамках Лиги наций.

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