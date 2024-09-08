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    Дания уверенно переиграла Сербию в товарищеском матче

    Дания — Сербия: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче второго тура Лиги А Лиги наций сборная Дании в родных стенах победила команду Сербии со счетом 2:0.

    Сборная Дании
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    Сборная Дании

    Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Альберт Гронбак и Юссуф Поульсен.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A4
    Дания — Сербия 2:0
    Голы: 1:0 Альберт Грёнбек (36'), 2:0 Юссуф Поульсен (61') Дания: Каспер Шмейхель, Расмус Кристенсен, Янник Вестергор, Йоаким Андерсен, Виктор Кристансен (Мортен Френнруп, 82'), Александр Хартманн Бах, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Кристиан Нергор (Мортен Юльманн, 60'), Альберт Грёнбек (Густав Исаксен, 60'), Кристиан Эриксен (Patrick Dorgu, 68'), Юссуф Поульсен (Йонас Винд, 69') Сербия: Предраг Райкович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Страхиня Эракович, Лазар Самарджич (Петар Ратков, 64'), Велько Бирманчевич (Джёрдже Йованович, 80'), Саша Лукич (Кристиян Белич, 72'), Марко Груич (Андрия Живкович, 46'), Иван Илич, Коста Неделькович (Стефан Митрович, 64'), Лука Йович Предупреждения: Йоаким Андерсен (51'), Виктор Кристансен (59'), Саша Лукич (70'), Стефан Митрович (71'), Страхиня Павлович (72')

    Календарь и таблица Лиги наций

    Дания одержала вторую победу, набрала шесть очков и занимает первое место в группе 4. У Сербии один балл и третья позиция.

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