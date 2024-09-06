Четыре игрока дебютировали за сборную России в матче с Вьетнамом

Вчера, 5 сентября, сборная России обыграла сборную Вьетнама в товарищеском матче со счетом 3:0.

Сразу для четырех игроков это был дебют за национальную команду. Это форвард Тамерлан Мусаев, центральный защитник Валентин Пальцев, голкипер Евгений Латышонок и нападающий Дмитрий Воробьев.

Мусаев вышел в старте, провел на поле все 90 минут,записав на свой счет забитый мяч и результативный пас. Пальцев вышел на замену на 34-й минуте вместо получившего повреждение Евгения Морозова.

Латышонок сменил в перерыве матча в воротах сборной Андрея Лунева и отыграл второй тайм. Воробьев вышел на замену на 63-й минуте вместо Сергея Пиняева.