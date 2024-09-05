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    Сербия — Испания. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура Лиги наций Сербия — Испания

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    Сборные Сербии и Испании сыграют между собой в рамках первого тура Лиги наций сезона 2024/2025. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Сербия

    Сборная Сербии получила повышение в Лигу А по итогам прошлого сезона Лиги наций. Теперь у команды есть возможность побороться за Финал четырех, но для этого нужно стать первой в компании Испании, Швейцарии и Дании.

    Подопечные Драгана Стойковича провалились на прошедшем Евро-2024, однако главный наставник команды смог сохранить свой пост. Сборная Сербии заняла последнее место в группе, не одержав ни одной победы. «Белые орлы» на старте турнира проиграли Англии (0:1), а затем разделили очки со Словенией (1:1) и Данией (0:0).

    Испания

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    Сборная Испании проведет первый официальный матч в ранге действующих чемпионов Европы. «Красная фурия» без поражений прошла весь путь на Евро-2024 и в финальном матче одолела сборную Англии со счетом 2:1.

    Испанцы также будут защищать титул победителей Лиги наций, добытый командой в 2023 году. В финале того розыгрыша турнира сборная Испании в серии пенальти одолела сборную Хорватии.

    Личные встречи

    Команды встречались между собой в мае 2012 года в рамках товарищеского матча. В той встрече победу отпраздновала сборная Испании, обыграв соперника со счетом 2:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Сербия — Испания с коэффициентом 2.10.

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