ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Чугайнов«За титул будут бороться шесть клубов». Игорь Чугайнов о растущей конкуренции в РПЛ и нестабильности лидеров Эрлинг ХоланнСтихийное бедствие. Холанна не остановить — и он становится все лучше Валерий КарпинБез лидеров, но с оптимизмом и новыми лицами. Сборная России готовится к матчам во Вьетнаме
    Все новости спорта

    «Красная фурия» вновь победит

    Сербия — Испания: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Сербии Прогнозы на сборную Испании Прогнозы на футбол Испании Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Сербия — Испания
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль — игрок сборной Испании
    5 сентября в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций сыграют Сербия и Испания. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сербия — Испания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 05 Сентября 2024 года

    Сербия

  • Белград
    •  Сербия 21:45 Испания

    Испания

  • Мадрид
    •

    Сербия

    Положение команды: После не очень удачного Евро-2024, в котором сборная Сербии заняла на групповом этапе последнее 4-е место с 2 очками в активе, национальная команда попытается показать результат в Лиге наций.

    До Евро-2024 сербская команда провела несколько товарищеских матчей, в которых обыграла Швецию (3:0) и Кипр (1:0).

    Сербия — Испания: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 6.904.201.55Бонус€600
    •

    Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Европы Сербия сыграла вничью с Данией (0:0), а до этого также поделила очки со Словенией (1:1), сравняв счет на 90+5-й минуте.

    В 1-м туре группового этапа Евро сербская сборная проиграла Англию со счетом 0:1. Команда не смогла противостоять англичанам. За все 3 матча чемпионата Европы Сербия забила только 1 гол.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: У сербской сборной есть несколько игроков, которые не смогли помочь команде на Евро, но вполне способны дать результат в Лиге наций.

    Нападающие Душан Влахович и Душан Тадич показывают довольно результативную игру в своих клубах. Смогут ли игроки помочь своей сборной в предстоящем матче? Большой вопрос...

    Испания

    Положение команды: Испания великолепно провела Евро-2024, выиграв турнир и не проиграв ни одного матча. У сборной довольно новое поколение игроков, которые играют смело и креативно.

    В Лиге наций Испания сыграет на групповом этапе против Швейцарии, Дании и Сербии. «Красная фурия» является главным фаворитом не только своей группы, но и всего турнира.

  • Смена прописки. Мбаппе, Ольмо, Кьеза и еще 17 громких летних трансферов
  • Переходы, взорвавшие трансферный рынок этим летом.
  • 01/09/2024

    • Последние матчи: В финале чемпионата Европы-2024 Испания одолела сборную Англии со счетом 2:1. Команда забила победный гол на 86-й минуте.

    У Испании продолжается победная серия, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период «красная фурия» забила 24 гола при 5-и пропущенных.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: Состав сборной Испании на матчи Лиги наций боевой, один из главных героев национальной команды на Евро-2024 Ламин Ямаль также попал в число участников.

    В единственной очной встрече «красная фурия» обыграла Сербию со счетом 2:0 в 2012-м году. Нет сомнений в том, что Испания точно будет доминировать в предстоящем поединке.

    Статистика для ставок

    • Сборная Испании выиграла 9 последних матчей во всех турнирах

    • Сербия не выиграла ни одной встречи на Евро-2024

    • В единственном очном поединке Испания оказалась сильнее Сербии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.90, а победа Сербии — в 5.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: Сербия не сможет забить ни одного гола Испании. У сборной большие проблемы с результативностью.

    Ставка: Индивидуальный тотал сборной Сербии 0.5 меньше за 2.10.

    Прогноз: Испания одержит уверенную победу. «Красная фурия» очень сильна в последнее время.

    Ставка: Победа Испании с форой (-1) за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Ливан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Хоккайдо Консадоле Саппоро
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Альбирекс Ниигата — Матида Зельвия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Вентфорет Кофу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Мерв — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Шагадам — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Аркадаг — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Барыс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Волгарь — Астрахань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сербия — Испания: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 05.09.2024. Прогнозы на футбол. «Красная фурия» вновь победит
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры