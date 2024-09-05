Сербия
Испания
Сербия
Положение команды: После не очень удачного Евро-2024, в котором сборная Сербии заняла на групповом этапе последнее 4-е место с 2 очками в активе, национальная команда попытается показать результат в Лиге наций.
До Евро-2024 сербская команда провела несколько товарищеских матчей, в которых обыграла Швецию (3:0) и Кипр (1:0).
Сербия — Испания: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Европы Сербия сыграла вничью с Данией (0:0), а до этого также поделила очки со Словенией (1:1), сравняв счет на 90+5-й минуте.
В 1-м туре группового этапа Евро сербская сборная проиграла Англию со счетом 0:1. Команда не смогла противостоять англичанам. За все 3 матча чемпионата Европы Сербия забила только 1 гол.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: У сербской сборной есть несколько игроков, которые не смогли помочь команде на Евро, но вполне способны дать результат в Лиге наций.
Нападающие Душан Влахович и Душан Тадич показывают довольно результативную игру в своих клубах. Смогут ли игроки помочь своей сборной в предстоящем матче? Большой вопрос...
Испания
Положение команды: Испания великолепно провела Евро-2024, выиграв турнир и не проиграв ни одного матча. У сборной довольно новое поколение игроков, которые играют смело и креативно.
В Лиге наций Испания сыграет на групповом этапе против Швейцарии, Дании и Сербии. «Красная фурия» является главным фаворитом не только своей группы, но и всего турнира.
Последние матчи: В финале чемпионата Европы-2024 Испания одолела сборную Англии со счетом 2:1. Команда забила победный гол на 86-й минуте.
У Испании продолжается победная серия, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период «красная фурия» забила 24 гола при 5-и пропущенных.
Состояние команды: Состав сборной Испании на матчи Лиги наций боевой, один из главных героев национальной команды на Евро-2024 Ламин Ямаль также попал в число участников.
В единственной очной встрече «красная фурия» обыграла Сербию со счетом 2:0 в 2012-м году. Нет сомнений в том, что Испания точно будет доминировать в предстоящем поединке.
Статистика для ставок
- Сборная Испании выиграла 9 последних матчей во всех турнирах
- Сербия не выиграла ни одной встречи на Евро-2024
- В единственном очном поединке Испания оказалась сильнее Сербии
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.90, а победа Сербии — в 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: Сербия не сможет забить ни одного гола Испании. У сборной большие проблемы с результативностью.
Ставка: Индивидуальный тотал сборной Сербии 0.5 меньше за 2.10.
Прогноз: Испания одержит уверенную победу. «Красная фурия» очень сильна в последнее время.
Ставка: Победа Испании с форой (-1) за 2.05.