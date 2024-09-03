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    Осимхен обратился к фанатам «Галатасарая»

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    Форвард Виктор Осимхен обратился к фанатам «Галатасарая».

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    До этого стало известно, что нападающий перейдет в команду из Стамбула на правах аренды из «Наполи».

    «Я очень рад быть здесь, тут потрясающая атмосфера. Я хочу как можно скорее выйти на поле и играть. Я играл с Дрисом (Мертенсом), он мне очень помог. Я также разговаривал с ним перед тем, как приехать сюда. Не могу дождаться, когда выйду на поле вместе с ним.

    Я был очень рад видеть болельщиков, которые пришли сюда в такое время. Я хочу свести вас с ума голами, которые я забиваю, и заставить кричать моё имя», — приводит слова Осимхена Mundo Deportivo.

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    До этого «Наполи» решил исключить форварда Виктора Осимхена из заявки команды на сезон.

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