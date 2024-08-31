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    Игорь Дивеев«Химки» — ЦСКА. Онлайн
  • 14:10
    • «Химки» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ
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    Бразилец Риччели отклонил предложения «Рубина» и ЦСКА

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    Защитник португальского «Фамаликана» Риччели отказался от возможности продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Об этом сообщил агент бразильского футболиста Алексис Малалвольта.

    Риччели
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    Риччели

    У Риччели были предложения от «Рубина», ЦСКА и «Химок». Несмотря на это, он решил вернуться в Бразилию и подписать контракт с «Сантосом».

    «Мы больше не ведем переговоры с "Рубином". Предложения от ЦСКА и "Химок" действительно были.

    Однако, сейчас "Фамаликан" с "Сантосом" анализируют условия трансфера», — сказал агент, слова которого передает Sport24.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Риччели в три миллиона евро.

    В начале года сообщалось, что в подписании Риччели были заинтересованы «Динамо» и «Спартак».

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