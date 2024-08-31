Бразилец Риччели отклонил предложения «Рубина» и ЦСКА

У Риччели были предложения от «Рубина», ЦСКА и «Химок». Несмотря на это, он решил вернуться в Бразилию и подписать контракт с «Сантосом».
«Мы больше не ведем переговоры с "Рубином". Предложения от ЦСКА и "Химок" действительно были.
Однако, сейчас "Фамаликан" с "Сантосом" анализируют условия трансфера», — сказал агент, слова которого передает Sport24.
Transfermarkt оценивает стоимость Риччели в три миллиона евро.
В начале года сообщалось, что в подписании Риччели были заинтересованы «Динамо» и «Спартак».