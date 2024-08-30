«Арсенал» возьмет в аренду вратаря «Борнмута»

не смог договориться со переходе вратаря

Сообщалось, что Гарсия уже согласовал с лондонским клубом условия личного контракта. Но «Арсеналу» так и не удалось договориться с каталонским клубом, который требовал за 23-летнего голкипера 30 миллионов евро.

В связи с этим «Арсенал» решил подписать вратаря «Борнмута» Нету. По информации журналиста Фабрицио Романо, бразилец будет выступать за «канониров» на правах аренды до июня 2025 года.

При этом источник отмечает, что «Арсенал» по-прежнему не оставляет попыток приобрести Гарсию.

Transfermarkt оценивает стоимость Нету в 2,5 миллиона евро.

Напомним, «Арсенал» ищет замену Эрону Рамздейлу, который ранее перешел в «Саутгемптон».