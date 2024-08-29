До матча
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» расположился на 17-м месте в турнирной таблице, набрав одно очко в двух первых турах Ла Лиги.
На старте сезона команда под руководством Луиса Мигеля Карриона дома сыграла в результативную ничью с «Севильей» (2:2). Следующий матч «Лас-Пальмаса» завершился выездным поражением от «Леганеса» со счетом 1:2.
Прошлый сезон Ла Лиги команда завершила на 16-м месте в турнирной таблице.
«Реал»
Мадридский «Реал» набрал 4 очка в двух матчах нового сезона и на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице.
«Сливочные» не смогли начать защиту титула с победы, сыграв в первом туре вничью с «Мальоркой» в гостях (1:1). Через неделю «Реал» принимал у себя дома «Вальядолид», забив в ворота соперника три безответных мяча после перерыва (3:0).
Напомним, что до начала сезона мадридцы уже выиграли один трофей — Суперкубок УЕФА. Подопечные Карло Анчелотти обыграли «Аталанту» со счетом 2:0.
Личные встречи
«Реал» дважды взял верх над соперником в прошлом сезоне — 2:0 дома и 2:1 в гостях. Всего в 10-ти последних встречах на счету мадридцев 7 побед, «Лас-Пальмас» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Реал» с коэффициентом 2.82.