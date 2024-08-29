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    «Лас-Пальмас» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» — «Реал»

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    Действующий чемпион Испании мадридский «Реал» сыграет в гостях с «Лас-Пальмасом». Следить за ходом матча 3-го тура Примеры можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» расположился на 17-м месте в турнирной таблице, набрав одно очко в двух первых турах Ла Лиги.

    На старте сезона команда под руководством Луиса Мигеля Карриона дома сыграла в результативную ничью с «Севильей» (2:2). Следующий матч «Лас-Пальмаса» завершился выездным поражением от «Леганеса» со счетом 1:2.

    Прошлый сезон Ла Лиги команда завершила на 16-м месте в турнирной таблице.

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    «Реал»

    Мадридский «Реал» набрал 4 очка в двух матчах нового сезона и на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице.

    «Сливочные» не смогли начать защиту титула с победы, сыграв в первом туре вничью с «Мальоркой» в гостях (1:1). Через неделю «Реал» принимал у себя дома «Вальядолид», забив в ворота соперника три безответных мяча после перерыва (3:0).

    Напомним, что до начала сезона мадридцы уже выиграли один трофей — Суперкубок УЕФА. Подопечные Карло Анчелотти обыграли «Аталанту» со счетом 2:0.

    Личные встречи

    «Реал» дважды взял верх над соперником в прошлом сезоне — 2:0 дома и 2:1 в гостях. Всего в 10-ти последних встречах на счету мадридцев 7 побед, «Лас-Пальмас» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Реал» с коэффициентом 2.82.

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