Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Лас-Пальмаса» в третьем туре испанской Ла Лиги. Матч пройдет 29 августа, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» набрал одно очко в двух матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Последние матчи: в первом туре команда Хавьера Гарсии Пимьенты сыграла вничью с «Севильей» — 2:2.

В следующем матче клуб с Канарских островов проиграл на выезде «Леганесом».

Не сыграют: из-за мышечных проблем предстоящий матч пропустит бельгийский полузащитник Аднан Янузай.

Состояние команды: сложно сказать, но есть ощущение, что пока рано записывать «Лас-Пальмас» в список клубов, которые будут бороться за выживание.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Незадолго до старта сезона «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Ливерпулем» — 0:0. Пусть это и товарищеский матч, но результат все равно показательный. Недооценивать эту команду точно не стоит.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Реал» набрал два очка в первых двух турах и занимает в таблице пятое место.

Последние матчи: в конце прошлой недели «Реал» разгромил на «Сантьяго Бернабеу» «Вальядолид» — 3:0. Если что, Килиан Мбаппе снова не забил. Зато отличился бразилец Эндрик, заменивший француза за пару минут до завершения основного времени.

В первом туре «Королевский клуб» не смог выиграть у «Мальорки» — здесь всего лишь ничья 1:1.

Не сыграют: Давид Алаба, Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем.

Состояние команды: «Реал» в полном порядке. Ну разве что французская звезда пока не впечатляет. Впрочем, никто и не говорил, что он сходу станет королем Мадрида. Похоже, Мбаппе нередко будет в тени остальных звезд «Королевского клуба».

Но в этом плане Килиану чуть-чуть повезло. Пару дней назад стало известно, что Беллингему придется пропустить как минимум месяц из-за травмы. Для Мбаппе это отличный шанс показать, что «Реал» может спокойно побеждать и без англичанина.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Реал» обыграл «Лас-Пальмас» в обоих матчах — 2:0 дома и 2:1 в гостях

С учетом предсезонки «Реал» ни разу не пропустил только в двух из шести предыдущих матчей

В прошлом сезоне «Лас-Пальмас» пропускал на своем поле один гол в среднем за матч в рамках Ла Лиги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Лас-Пальмас» в этом матче можно поставить за 7.90, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Реала» — за 1.38.

Прогноз: «Реал» не покажет ничего интересного, но выиграет. Классика, от которой мы все так устали. Возможно, гости даже пропустят, но забьют они все равно больше соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» + обе команды забьют за 2.82.

Прогноз: одна из главных интриг матча — забьет ли Мбаппе? Наше мнение — забьет. Возможно, даже больше одного мяча.

Ставка: тотал забитых мячей Мбаппе больше 1,5 за 5.00.