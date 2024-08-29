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    «Реал» обыграет «Лас-Пальмас», но Мбаппе снова не забьет?

    Лас-Пальмас — Реал Мадрид: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид
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    Килиан Мбаппе
    Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Лас-Пальмаса» в третьем туре испанской Ла Лиги. Матч пройдет 29 августа, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Августа 2024 года

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 22:30 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» набрал одно очко в двух матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

    Последние матчи: в первом туре команда Хавьера Гарсии Пимьенты сыграла вничью с «Севильей» — 2:2.

    Лас-Пальмас — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    В следующем матче клуб с Канарских островов проиграл на выезде «Леганесом».

    Не сыграют: из-за мышечных проблем предстоящий матч пропустит бельгийский полузащитник Аднан Янузай.

    Состояние команды: сложно сказать, но есть ощущение, что пока рано записывать «Лас-Пальмас» в список клубов, которые будут бороться за выживание.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Незадолго до старта сезона «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Ливерпулем» — 0:0. Пусть это и товарищеский матч, но результат все равно показательный. Недооценивать эту команду точно не стоит.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Реал» набрал два очка в первых двух турах и занимает в таблице пятое место.

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  • 22/08/2024

    • Последние матчи: в конце прошлой недели «Реал» разгромил на «Сантьяго Бернабеу» «Вальядолид» — 3:0. Если что, Килиан Мбаппе снова не забил. Зато отличился бразилец Эндрик, заменивший француза за пару минут до завершения основного времени.

    В первом туре «Королевский клуб» не смог выиграть у «Мальорки» — здесь всего лишь ничья 1:1.

    Не сыграют: Давид Алаба, Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем.

    Состояние команды: «Реал» в полном порядке. Ну разве что французская звезда пока не впечатляет. Впрочем, никто и не говорил, что он сходу станет королем Мадрида. Похоже, Мбаппе нередко будет в тени остальных звезд «Королевского клуба».

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    Но в этом плане Килиану чуть-чуть повезло. Пару дней назад стало известно, что Беллингему придется пропустить как минимум месяц из-за травмы. Для Мбаппе это отличный шанс показать, что «Реал» может спокойно побеждать и без англичанина.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Реал» обыграл «Лас-Пальмас» в обоих матчах — 2:0 дома и 2:1 в гостях

    • С учетом предсезонки «Реал» ни разу не пропустил только в двух из шести предыдущих матчей

    • В прошлом сезоне «Лас-Пальмас» пропускал на своем поле один гол в среднем за матч в рамках Ла Лиги

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Лас-Пальмас» в этом матче можно поставить за 7.90, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Реала» — за 1.38.

    Прогноз: «Реал» не покажет ничего интересного, но выиграет. Классика, от которой мы все так устали. Возможно, гости даже пропустят, но забьют они все равно больше соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Реала» + обе команды забьют за 2.82.

    Прогноз: одна из главных интриг матча — забьет ли Мбаппе? Наше мнение — забьет. Возможно, даже больше одного мяча.

    Ставка: тотал забитых мячей Мбаппе больше 1,5 за 5.00.

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    «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. «Реал» обыграет «Лас-Пальмас», но Мбаппе снова не забьет?
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