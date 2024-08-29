Лас-Пальмас
Реал Мадрид
«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: «Лас-Пальмас» набрал одно очко в двух матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
Последние матчи: в первом туре команда Хавьера Гарсии Пимьенты сыграла вничью с «Севильей» — 2:2.
Лас-Пальмас — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
В следующем матче клуб с Канарских островов проиграл на выезде «Леганесом».
Не сыграют: из-за мышечных проблем предстоящий матч пропустит бельгийский полузащитник Аднан Янузай.
Состояние команды: сложно сказать, но есть ощущение, что пока рано записывать «Лас-Пальмас» в список клубов, которые будут бороться за выживание.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Незадолго до старта сезона «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Ливерпулем» — 0:0. Пусть это и товарищеский матч, но результат все равно показательный. Недооценивать эту команду точно не стоит.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Реал» набрал два очка в первых двух турах и занимает в таблице пятое место.
Последние матчи: в конце прошлой недели «Реал» разгромил на «Сантьяго Бернабеу» «Вальядолид» — 3:0. Если что, Килиан Мбаппе снова не забил. Зато отличился бразилец Эндрик, заменивший француза за пару минут до завершения основного времени.
В первом туре «Королевский клуб» не смог выиграть у «Мальорки» — здесь всего лишь ничья 1:1.
Не сыграют: Давид Алаба, Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем.
Состояние команды: «Реал» в полном порядке. Ну разве что французская звезда пока не впечатляет. Впрочем, никто и не говорил, что он сходу станет королем Мадрида. Похоже, Мбаппе нередко будет в тени остальных звезд «Королевского клуба».
Но в этом плане Килиану чуть-чуть повезло. Пару дней назад стало известно, что Беллингему придется пропустить как минимум месяц из-за травмы. Для Мбаппе это отличный шанс показать, что «Реал» может спокойно побеждать и без англичанина.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Реал» обыграл «Лас-Пальмас» в обоих матчах — 2:0 дома и 2:1 в гостях
- С учетом предсезонки «Реал» ни разу не пропустил только в двух из шести предыдущих матчей
- В прошлом сезоне «Лас-Пальмас» пропускал на своем поле один гол в среднем за матч в рамках Ла Лиги
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Лас-Пальмас» в этом матче можно поставить за 7.90, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Реала» — за 1.38.
Прогноз: «Реал» не покажет ничего интересного, но выиграет. Классика, от которой мы все так устали. Возможно, гости даже пропустят, но забьют они все равно больше соперника.
- 2.03Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.90Оренбург — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.00Пари НН — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» + обе команды забьют за 2.82.
Прогноз: одна из главных интриг матча — забьет ли Мбаппе? Наше мнение — забьет. Возможно, даже больше одного мяча.
Ставка: тотал забитых мячей Мбаппе больше 1,5 за 5.00.