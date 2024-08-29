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    Мбаппе выйдет в стартовом составе «Реала» на матч Примеры с «Лас-Пальмасом»

    «Лас-Пальмас» — «Реал»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Лас-Пальмаса» и «Реала» на матч 3-го тура испанской Примеры.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «Лас-Пальмас»: Силлессен, Суарес, Маккенна, Мармоль, Родригес, Муньос, Молейро, Кампанья, Парк, Рамирес, Макбарни.

    «Реал»: Куртуа, Милитао, Рюдигер, Менди, Васкес, Вальверде, Тчуамени, Модрич, Диас, Мбаппе, Винисиус.

  • «Лас-Пальмас» — «Реал». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 3-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» — «Реал»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 29-го августа в 22:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 2-х туров «Реал» занимает 6-е место в таблице Примеры с 4 очками в активе. «Лас-Пальмас» — на 18-й позиции (1 балл).

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