«Лас-Пальмас» — «Реал»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 3-го тура испанской Примеры.

«Лас-Пальмас»: Силлессен, Суарес, Маккенна, Мармоль, Родригес, Муньос, Молейро, Кампанья, Парк, Рамирес, Макбарни.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Рюдигер, Менди, Васкес, Вальверде, Тчуамени, Модрич, Диас, Мбаппе, Винисиус.

Матч между этими командами состоится сегодня, 29-го августа в 22:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 2-х туров «Реал» занимает 6-е место в таблице Примеры с 4 очками в активе. «Лас-Пальмас» — на 18-й позиции (1 балл).