Мбаппе попал в заявку сборной Франции на матчи Лиги наций

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Состав сборной Франции:
Вратари: Мик Меньян, Брайс Самба, Альфонс Ареола.
Защитники: Вильям Салиба, Ибраима Конате, Деотшанкюль Юпамекано, Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Ферлан Менди, Уэсли Фофана, Джонатан Клаусс.
Полузащитники: Юссуф Фофана, Н'Голо Канте, Орельен Тчуамени, Уоррен Заир-Эмери, Ману Коне.
Нападающие: Рандаль Коло Муани, Маркус Тюрам, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Усман Дембеле, Брэдли Баркола, Антуан Гризманн.
Сборная Франции проведет 2 матча в рамках Лиги наций в сентябре. Сначала национальная команда сыграет против Италии 6-го числа, а затем встретится с Бельгией (9-го сентября).