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    Мбаппе попал в заявку сборной Франции на матчи Лиги наций

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    Стал известен состав сборной Франции на матчи Лиги наций, которые состоятся в сентябре этого года.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Состав сборной Франции:

    Вратари: Мик Меньян, Брайс Самба, Альфонс Ареола.

    Защитники: Вильям Салиба, Ибраима Конате, Деотшанкюль Юпамекано, Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Ферлан Менди, Уэсли Фофана, Джонатан Клаусс.

    Полузащитники: Юссуф Фофана, Н'Голо Канте, Орельен Тчуамени, Уоррен Заир-Эмери, Ману Коне.

    Нападающие: Рандаль Коло Муани, Маркус Тюрам, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Усман Дембеле, Брэдли Баркола, Антуан Гризманн.

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    • Сборная Франции проведет 2 матча в рамках Лиги наций в сентябре. Сначала национальная команда сыграет против Италии 6-го числа, а затем встретится с Бельгией (9-го сентября).

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