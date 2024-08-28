«Оренбург» — «Ростов»: счет матча 0:1, обзор гола

на чужом поле одолел(1:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

Единственный гол в этом матче ростовчане забили на 83-й минуте. Нападающий «Ростова» Егор Голенков оказался в нужное время в нужном месте и головой отправил мяч в ворота.

Футбол. Россия. Кубок. Группа B Оренбург — Ростов 0:1 Гол: 0:1 Егор Голенков (83') Оренбург: Георгий Зотов, Матиас Перес, Артем Касимов, Александр Коваленко, Ярослав Михайлов, Дмитрий Рыбчинский, Степан Оганесян, Джастин Рауль Куэро Паласио, Moskvichev B., Karatas K., Baranovskiy A. Ростов: Даниил Одоевский, Евгений Чернов, Илья Вахания, Эяд Эль-Аскалани, Герман Игнатов, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Алексей Сутормин, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Павлович Уткин, Егор Голенков Предупреждения: Герман Игнатов (38'), Данила Прохин (66'), Матиас Перес (86'), Даниил Павлович Уткин (87')

После этого матча «Ростов» занимает 2-е место в группе В с 6-ю очками в активе. «Оренбург» — на последней 4-й позиции без набранных баллов.