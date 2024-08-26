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    «Родина» и «Ротор» поделили очки в матче Первой лиги

    «Родина» — «Ротор»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Родина» на своем поле сыграла вничью с «Ротором» (2:2) в матче 7-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе московской команды голы забили Александр Юшин на 45-й минуте и Дмитрий Шадринцев на 48-й минуте.

    У «Ротора» голы записали на свой счет Дамир Таликин на 6-й минуте и Дмитрий Прищепа на 84-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Ротор 2:2
    Голы: 0:1 Дамир Таликин (6'), 1:1 Александр Юшин (45'), 2:1 Дмитрий Шадринцев (48'), 2:2 Prishchepa D. (84') Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Дмитрий Шадринцев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Артем Концевой, Александр Юшин, Musaev L., Ryadno M. Ротор: Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Никита Плотников, Дамир Таликин, Chagrov N., Ageev M., Kasimov T., Prishchepa D., Shvetsov M., Tyurin V. Предупреждения: Ageev M. (33'), Prishchepa D. (45+2'), Алексей Шумских (53'), Александр Клещенко (82'), Zavezen Y. (90')

    После этого матча «Родина» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 10-ю очками в активе. «Ротор» — на 5-й позиции (11 баллов).

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