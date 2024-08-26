Мбаппе сделал заявление после дебютного матча на «Сантьяго Бернабеу»

Форвард «Реала»прокомментировал свой дебют на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее «Реал» дома разгромил «Вальядолид» (3:0) в матче Примеры, но Килиан снова не забил.

«Это великолепный момент, я очень рад своему дебюту на "Сантьяго Бернабеу", ведь удалось стартовать с победы. Это была отличная ночь!

Поддержка на трибунах была великолепна. Спасибо всем за этот момент, за поддержку команды и лично меня.

Мы хотели выиграть первый домашний матч. Сейчас мы очень счастливы и хотим большего. Играть на таком стадионе — это мечта! У нас будет ещё один матч в четверг, и мы всё так же хотим победить», — цитирует форварда пресс-служба «Реала».