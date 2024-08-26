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    Мбаппе сделал заявление после дебютного матча на «Сантьяго Бернабеу»

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    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свой дебют на «Сантьяго Бернабеу».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Ранее «Реал» дома разгромил «Вальядолид» (3:0) в матче Примеры, но Килиан снова не забил.

    «Это великолепный момент, я очень рад своему дебюту на "Сантьяго Бернабеу", ведь удалось стартовать с победы. Это была отличная ночь!

    Поддержка на трибунах была великолепна. Спасибо всем за этот момент, за поддержку команды и лично меня.

    Мы хотели выиграть первый домашний матч. Сейчас мы очень счастливы и хотим большего. Играть на таком стадионе — это мечта! У нас будет ещё один матч в четверг, и мы всё так же хотим победить», — цитирует форварда пресс-служба «Реала».

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