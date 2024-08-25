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    «Ланс» всухую обыграл «Брест» в матче Лиги 1

    «Ланс» — «Брест»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Ланс» одолел «Брест» (2:0) в матче 2-го тура французской Лиги 1.

    Элье Ваи — игрок «Ланса»
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    Элье Ваи — игрок «Ланса»

    У хозяев первый гол забил Джоаннер Чавес на 19-й минуте. К тому же, на 45-й минуте защитник «Бреста» Жюльен Ле Кардиналь оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Брест 2:0
    Голы: 1:0 Jhoanner Chavez (19'), 2:0 Жюльен Ле Кардинал (автогол) (45') Ланс: Брис Самба, Жонатан Гради (Абдукодир Хусанов, 75'), Кевин Дансо, Факундо Медина, Рубен Агилар, Адриен Томассон, Анди Диуф (Пшемыслав Франковски, 90'), Реми Лабо Ласкари (Мартин Сатриано, 75'), Флорьян Сотока, Jhoanner Chavez (Дейер Мачадо, 75'), Анасс Зарури (Анжело Фюльжини, 66') Брест: Марко Бизот, Жордан Амави (Luck Zogbe, 90'), Жюльен Ле Кардинал, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Ромен Февр (Матиас Перейра Лаж, 79'), Уго Маньетти, Жонас Мартен (Абдалла Сима, 64'), Махди Камара, Людовик Ажорк (Жереми ле Дуарон, 79'), Ромен дель Кастильо Предупреждения: Реми Лабо Ласкари (17'), Жордан Амави (25'), Уго Маньетти (67'), Ромен Февр (67'), Абдукодир Хусанов (83') Удаление: Дейер Мачадо (88')

    После этого матча «Ланс» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 6-ю баллами в копилке, а «Брест» располагается на последней 18-й позиции без набранных очков.

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