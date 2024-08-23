«Динамо» назвало сумму отступных за Тюкавина для иностранных клубов

нет предложений от иностранных клубов по трансферу нападающего. Об этом сообщил член совета директоров московского клуба Сергей Степашин.

«Предложений от иностранцев нет. Его "Зенит" хотел перекупить, это уже не секрет.

У нас подписано с ним соглашение, опция 20 миллионов евро для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет. Контракт до 2028 года.

Поэтому если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим. Сейчас таких предложений нет», — приводит слова Степашина ТАСС.

В новом сезоне Тюкавина провел в РПЛ пять матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что в подписании Тюкавина заинтересованы клубы турецкой Суперлиги.