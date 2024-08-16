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    Шунин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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    Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин сообщил, что может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    Шунин находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Динамо».

    «Из Саудовской Аравии было два предложения. От одного я отказался, вопрос со вторым клубом пока открыт.

    Был интерес еще от нескольких клубов из России и других стран, в том числе конкретный, но нужно реально смотреть на вещи. У меня в Москве семья, бизнес, который уже несколько лет приносит хороший доход.

  • Шунин: Пока не думаю о завершении карьеры
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    • Предложение должно быть или амбициозное, или финансово выгодное, чтобы я был готов к переезду, в том числе в другую страну.

    Я каждый день тренируюсь и держу себя в форме, но думаю и о развитии в области спортивного менеджмента. Есть новости, и в ближайшее время вы все узнаете», — приводит слова 37-летнего голкипера «Матч ТВ».

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