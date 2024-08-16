Шунин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Бывший вратарь московского «Динамо»сообщил, что может продолжить карьеру в

Шунин находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Динамо».

«Из Саудовской Аравии было два предложения. От одного я отказался, вопрос со вторым клубом пока открыт.

Был интерес еще от нескольких клубов из России и других стран, в том числе конкретный, но нужно реально смотреть на вещи. У меня в Москве семья, бизнес, который уже несколько лет приносит хороший доход.

Предложение должно быть или амбициозное, или финансово выгодное, чтобы я был готов к переезду, в том числе в другую страну.

Я каждый день тренируюсь и держу себя в форме, но думаю и о развитии в области спортивного менеджмента. Есть новости, и в ближайшее время вы все узнаете», — приводит слова 37-летнего голкипера «Матч ТВ».